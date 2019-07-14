世大運／林昱堂跳遠7M75排第8　蔡瀞瑢跳高還是難過1M80

▲世大運跳遠，林昱堂排第8。（圖／大專體總提供）



記者顏如玉／綜合報導

2019拿坡里世大運田徑項目13日畫下句點，中華隊最後兩賽程分別為女子跳高及男子跳遠，首度參賽的蔡瀞瑢最終跳出1公尺75排名第12墊底，而跳遠林昱堂以7公尺75挺進決賽最終排名第8。

女子跳高今年升上大一的蔡瀞瑢，去年在全中運一舉跳出1公尺82躋身歷年第六傑，不過自那以後暫時沒有突破，去年參賽亞運蔡瀞瑢就以1公尺75並列第9名，今年來到世大運，蔡瀞瑢在1公尺75第二次試跳過後，1公尺80三跳失敗，最終以1公尺75排名第12。

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▲跳高蔡瀞瑢1公尺75排第12。（圖／大專體總提供）



男子跳遠同樣大一的林昱堂，今年在國邀賽跳出7公尺93改寫個人最佳成績摘金，來到世大運第二跳就跳出7公尺75，以排名第8進入決賽，不過來到決賽後第四、第五跳都試跳失敗。

當林昱堂在準備最後一跳時，旁邊的PU跑道疑似工作人員進行退場，和觀眾揮手歡呼嚴重影響比賽中的選手，最終林昱堂跳出7公尺54無緣奪牌，賽後他一直攤手表示無奈和不解，但仍無法改變結局，以7公尺75排名第8。

田徑項目全部結束，中華隊本次沒有任何獎牌進帳。

▲林昱堂最後一跳時，旁邊賽道上竟疑似進行閉幕，不少人向觀眾揮手歡呼，讓林昱堂受到干擾。（圖／翻攝自FISU TV）

▲林昱堂。（圖／大專體總提供）

▲蔡瀞瑢。（圖／大專體總提供）