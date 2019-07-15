近6小時12局惡鬥道奇險勝紅襪　柳賢振無緣11勝

▲大聯盟防禦率王柳賢振。（圖／路透社）

記者路皓惟／綜合報導

道奇15日作客紅襪主場，雙方打了一場馬拉松大戰，道奇靠著孟西（Max Muncy）12局上滿壘保送，加上凡杜戈（Alex Verdugo）關鍵安打，終場道奇以7比4擊敗紅襪，複製了去年世界大賽第3戰18局惡鬥的勝利戲碼。

去年世界大賽G3兩隊激戰18局才分勝負，一共打了7小時又20分鐘。今日道奇拿下這場勝利也不輕鬆，花了5小時又40分鐘，然而這是道奇過去14次作客紅襪球場中的第3場勝利。

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此戰道奇波洛克（A.J. Pollock）首局轟三分砲取得領先，但先發柳賢振馬上花掉2分，5局上道奇波洛克適時安打再下一城，取得4比2領先。不過8局下道奇後援巴伊茲（Pedro Baez）砸鍋，被柏賈爾茲（Xander Bogaerts）和馬丁尼茲（J.D. Martinez）轟背靠背全壘打追平4比4，也把比賽帶入延長賽。

連續6局沒能得分的道奇終於在12局上有所斬獲，佩德森（Joc Pederson）保送上壘開啟攻勢，在滿壘情況下，孟西選到保送擠回超前分，接著凡杜戈安打帶有2分打點，馬丁滾地球內野選擇再敲進1分，終場就以3分之差贏得勝利。

大聯盟防禦率王柳賢振再次繳出優質先發，主投7局被打8支安打責失2分，送出6次三振和1次保送，雖然因牛棚砸鍋無緣奪下第11勝，防禦率也些微上升至1.78，但仍海放所有大聯盟投手。