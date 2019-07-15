瓊斯盃／金鐘奎年薪破10億韓圜破紀錄　肩負國家隊更大責任

▲金鐘奎透過瓊斯盃調整狀況。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

現年28歲的南韓第一長人金鐘奎，今年離開待了7年的昌原LG獵隼，5年合約轉戰原州渡輪，年薪高達10億韓圜創下KBL紀錄。金鐘奎表示，去年因傷錯過了瓊斯盃沒有來台，世界盃資格賽也是，希望能夠趕緊恢復不要愧對這份薪水，也很開心自己的身手獲得肯定，提升KBL的薪資水平。

「我喜歡來台灣打瓊斯盃，很大的一部分是因為這邊的球迷，我很感動我在台灣也有球迷。去年因為受傷缺席，很開心能夠再回來，不過我現在還在調整階段，狀態沒有很好。」金鐘奎表示。

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金鐘奎的新合約平均年薪為10億2300萬韓圜，大約是2700萬新台幣，其中合約第一年為12億2900萬韓圜，約3370萬新台幣，是KBL歷史第一位年薪突破10億韓圜的球員，「很高興自己能夠被肯定獲得這樣的薪水，藉此提升KBL薪資水平，也是件好事。但這段期間我也一直在跟傷勢對抗，希望恢復之後，不要辜負這份薪水。」

接下來8月底的世界盃32強，南韓與俄羅斯、阿根廷兩支世界強權，以及非洲勁旅奈及利亞共同分在B組，金鐘奎靦腆的笑著比出他們的目標，「1勝！只要拿1勝就很好了。雖然從以前就被國家隊寄與厚望，現在則成長為主力，但我不會把這視為壓力，而是一份責任感，肩負重任帶領球隊、教導年輕球員，協助國家隊成長。」