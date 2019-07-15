運動雲

>

瓊斯盃／金鐘奎年薪破10億韓圜破紀錄　肩負國家隊更大責任

ETtoday運動雲

▲2019年瓊斯盃，中華白vs南韓，金鐘奎。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲金鐘奎透過瓊斯盃調整狀況。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

現年28歲的南韓第一長人金鐘奎，今年離開待了7年的昌原LG獵隼，5年合約轉戰原州渡輪，年薪高達10億韓圜創下KBL紀錄。金鐘奎表示，去年因傷錯過了瓊斯盃沒有來台，世界盃資格賽也是，希望能夠趕緊恢復不要愧對這份薪水，也很開心自己的身手獲得肯定，提升KBL的薪資水平。

「我喜歡來台灣打瓊斯盃，很大的一部分是因為這邊的球迷，我很感動我在台灣也有球迷。去年因為受傷缺席，很開心能夠再回來，不過我現在還在調整階段，狀態沒有很好。」金鐘奎表示。

請繼續往下閱讀...

金鐘奎的新合約平均年薪為10億2300萬韓圜，大約是2700萬新台幣，其中合約第一年為12億2900萬韓圜，約3370萬新台幣，是KBL歷史第一位年薪突破10億韓圜的球員，「很高興自己能夠被肯定獲得這樣的薪水，藉此提升KBL薪資水平，也是件好事。但這段期間我也一直在跟傷勢對抗，希望恢復之後，不要辜負這份薪水。」

接下來8月底的世界盃32強，南韓與俄羅斯、阿根廷兩支世界強權，以及非洲勁旅奈及利亞共同分在B組，金鐘奎靦腆的笑著比出他們的目標，「1勝！只要拿1勝就很好了。雖然從以前就被國家隊寄與厚望，現在則成長為主力，但我不會把這視為壓力，而是一份責任感，肩負重任帶領球隊、教導年輕球員，協助國家隊成長。」

關鍵字： 瓊斯盃金鐘奎KBL南韓
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

熱門新聞

影／棒球發展150年來首見「盜一壘」！　獨盟測試新規則

溫網／謝淑薇、詹詠然都摘冠　台將大滿貫獲雙冠史上首次

溫網／喬科維奇擊敗費德勒連霸　5盤大戰4小時57分鐘賽史最久

溫網／謝淑薇女雙奪冠衝上世界第5　助攻搭檔登上球后寶座

溫網／謝淑薇女雙奪冠！　相隔5年再度勇奪大滿貫

溫網／殘念！　費德勒各項數據皆贏卻輸球　

讀者回應

﻿

最新新聞

1巨人對養樂多　陽岱鋼先發第5棒

2富邦勇士加入ABL？　球隊表態另有計畫

3世錦賽　中華隊5金8銀9銅第八

4近6小時12局惡鬥！道奇險勝紅襪

5籃協瓊斯盃後立即籌備第17季SBL

熱門新聞

1棒球發展150年來首見「盜一壘」！

2溫網台將大滿貫獲雙冠史上首次

3喬科維奇最長一戰擊敗費德勒連霸

4謝淑薇女雙冠軍助攻搭檔登上球后

5 溫網謝淑薇女雙奪冠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

蘇緯達3打點賞猿4連敗　兄弟9比7奪2連勝

開球處女秀　瑞瑪席丹：摸球有快感

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

陳仕朋6局僅失1分　好投領富邦5比1贏統一

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366