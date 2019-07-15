運動家補強先發　向皇家換來兩度無安打前王牌貝利

▲皇家先發貝利被交易至運動家，過去他曾兩度投出無安打比賽 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟731交易大限逼近，各隊陸續展開動作。運動家在15日正式宣布與皇家隊完成交易，換來先發投手貝利（Homer Bailey），並以小聯盟內野手梅瑞爾（Kevin Merrell）作為交易籌碼。

33歲的貝利本季18場先發，繳出7勝6敗、防禦率4.80成績。原本預計他將於15日先發出戰老虎隊，但因為被交易關係，臨時被移出先發。運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）指出，這位新同學將於18日掛帥主投水手隊。

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去年休賽季道奇與紅人上演大交易，換來投手貝利和兩名小聯盟新秀，但貝利在開季前被釋出，隨後皇家隊在自由市場簽下他。這位2004年選秀會首輪投手再次被交易，根據《ESPN》報導，運動家將吃下25萬美元剩餘薪資。

前紅人王牌貝利生涯曾經兩度投出「無安打比賽」，在受傷之前，一直是輪值中流砥柱。在大聯盟打滾13年，繳出74勝83敗、防禦率4.58成績，其中在紅人效力12年期間，拿下67勝。

貝利進入運動家先發輪值，讓球隊投手戰力更完整，而左投馬那（Sean Manaea）和科頓（Jharel Cotton）也都即將傷癒歸隊。此外，投手潛力普克（A.J. Puk）和盧薩多（Jesus Luzardo）預計將在下半季於大聯盟亮相。

現在運動家戰績53勝41敗、勝率5成64，在美聯西區排名第2，差距龍頭太空人6場勝差。運動家將與紅襪、印地安人、遊騎兵等爭取外卡，目前暫時位居美聯外卡第二席位。