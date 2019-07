光芒只差3出局數　史上首次聯合「完全比賽」破功

▲光芒投手亞布洛(Ryan Yarbrough)被敲安打,完全比賽破功。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

光芒隊15日作客金鶯隊主場,差一點點就完成大聯盟史上首次「聯合完全比賽」。此戰光芒投手連續抓下24個出局數,但很可惜在9局下遭到艾伯托(Hanser Alberto)擊出安打,雖然完全比賽和無安打比賽都破功,終場光芒仍以4比1帶走勝利。

此役光芒推出史坦克(Ryne Stanek)擔任「假先發」,主投2局丟出2次三振,接著由亞布洛(Ryan Yarbrough)接替登板,連續拿下18個出局數,卻在9局下功虧一簣,在被艾伯托敲安打破功後,隨後被山坦德(Anthony Santander)擊出安打失1分,光芒最後換上帕岡(Emilio Pagan)順利關門。

Hanser Alberto breaks up @Raysbaseball's perfect game in the top of the 9th with a single through the right side.



Catch @RaysBaseball on FOX Sports Sun l FOX Sports Go.#RaysUp #MLB pic.twitter.com/gdFUCGdH7F