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光芒只差3出局數　史上首次聯合「完全比賽」破功

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▲光芒投手亞布洛（Ryan Yarbrough）被敲安打，完全比賽破功。（圖／達志影像／美聯社）

▲光芒投手亞布洛（Ryan Yarbrough）被敲安打，完全比賽破功。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

光芒隊15日作客金鶯隊主場，差一點點就完成大聯盟史上首次「聯合完全比賽」。此戰光芒投手連續抓下24個出局數，但很可惜在9局下遭到艾伯托（Hanser Alberto）擊出安打，雖然完全比賽和無安打比賽都破功，終場光芒仍以4比1帶走勝利。

此役光芒推出史坦克（Ryne Stanek）擔任「假先發」，主投2局丟出2次三振，接著由亞布洛（Ryan Yarbrough）接替登板，連續拿下18個出局數，卻在9局下功虧一簣，在被艾伯托敲安打破功後，隨後被山坦德（Anthony Santander）擊出安打失1分，光芒最後換上帕岡（Emilio Pagan）順利關門。

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「他們兩人表現非常出色。」光芒教頭凱許（Kevin Cash）賽後大讚史坦克和亞布洛，他說：「史坦克控制住了場面，建立這場比賽的節奏，亞布洛也延續這股氣勢，是一場很有趣的比賽。」

大聯盟史上從未出現過投手共同聯手的「完全比賽」，光芒很可惜只差3個出局數就能夠創造歷史。而光芒前一次完成無安打比賽已是2010年7月26日，當時賈薩（Matt Garza）徹底封鎖老虎隊。

關鍵字： 光芒
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