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國小軟聯／首安即再見安！張善希當英雄　延長賽中山氣走東園

▲張善希首安就是再見安。（圖／學生棒聯提供）

▲張善希首安就是再見安。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

新竹縣中山國小在今天（24日）的32強賽中展現驚人韌性，4局下攻下3分扳平戰局，最終在延長賽靠著張善希的再見安打，以5比4擊敗台北市東園國小，成功闖進國小軟式聯賽16強。

比賽一開始，東園國小在前3局各得1分，中山國小則在4局下展開反攻。田竣宇和何宇威接連安打，隨後東園投手連續丟出兩次觸身球，中山國小利用戰術搶分，將比分扳平為3比3。正規6局結束後，雙方仍然僵持不下。

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進入延長賽「突破僵局制」，先攻的東園國小利用失誤得1分，中山國小在7局下1出局後，靠著何宇威的內野滾地球追平比分。第四棒張善希隨後上場，一棒擊出再見安打，為中山國小奠定勝局。

中山國小總教練蔡育勝表示，曾在健豪同仁盃以2比0擊敗過東園國小，當時田竣宇完投，今天再派他先發，但投球狀況不如上次，前3局東園就得3分，情勢對中山不利。然而，4局下大局搶3分扳平比分，到延長賽時，只要將失分壓在1分內就有機會。第三棒何宇威今天表現出色，東園守備位置較後，讓他先追平比分，張善希再打出安打，這是他這次比賽的第1支安打。

蔡育勝指出，今年球員身材不突出，選擇主攻軟式，要靠戰術搶分，這場比賽評估是55波戰役，有預感會打到PK，在1分內分出勝負。幸好小朋友們沒有放棄，凝聚力越打越好，「我帶隊8年以來打過3次16強，希望今年能一舉突破。」

關鍵字： 棒球國小驚險逆轉張善希中山國小

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