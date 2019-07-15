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中職／骰子型投手怎麼來？　曹竣崵點出三原因

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▲▼0622 中職富邦VS桃猿-王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

 ▲王溢正過去常被球員稱為「骰子型投手」。（圖／記者黃克翔攝）

記者顏如玉／台北報導

過去桃猿Lamigo的王溢正因表現大起大落，被球迷戲稱為「骰子型投手」，而今年中職上半季結束，反倒是統一的施子謙、中信的蔡齊哲和黃恩賜被冠上骰子型投手的稱號，對此目前擔任台北城市大學專任講師的球評曹竣崵表示，主要有三個原因，包過中職僅4隊投打較為熟悉、球員穩定性不足，以及經驗不足導致得失心較大。

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今年中職開季時，蔡齊哲和黃恩賜的投球都相當不錯，皆吃較長局數且失分不多，但後來卻開始不穩定，蔡齊哲曾先發0.2局就失6分、黃恩賜則有先發3.0局失8分，而施子謙則是每週狀態都不穩定，4月26日先發4.1局失8分，隔一週的5月3日則先發7局無失分，都被比喻為骰子型投手。

▲▼中信兄弟投手蔡齊哲。（圖／記者林敬旻攝）

▲中信兄弟投手蔡齊哲。（圖／記者林敬旻攝）

對於中職出現這類型的投手，曹竣崵認為有三個原因，第一就是中職僅4支隊伍，每隊之間的對決頻率高、投打次數增多，「打者越來用熟悉投手的投球方式，這樣對投手就會比較不利。」

第二點就是投手本身的穩定性、抗壓性不足，「抗壓性不像技術可以做練習，只能在比賽中呈現出來，抗壓不好就容易有大起大落的表現，因為每個人打到職棒都有一定的能力，這時狀況就取決於抗壓性。」

第三點就是經驗比較不足，曹竣崵說，經驗不足也會讓球員的得失心較重，狀況不好時容易陷入惡性循環，擔心自己一直失分反而影響到投球內容。

▲統一獅隊投手施子謙。（圖／統一球團提供）

▲統一獅投手施子謙。（圖／統一球團提供）

關鍵字： 骰子型投手曹竣崵
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