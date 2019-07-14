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中職／冠猛緊急調往牛棚　洪總：等球隊順了再改變

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▲▼桃猿Lamigo,冠猛。（圖／記者季相儒攝）

▲桃猿Lamigo冠猛。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台中報導

Lamigo桃猿14日6比4擊敗中信兄弟，終止5連敗困境。猿隊此役僅用兩名投手，王溢正先發6.2局失4分拿下本季第8勝，洋投冠猛中繼2.1局無失分，總教練洪一中表示，在球隊運作正常之前，冠猛將調往牛棚。

冠猛前一次登板是10日對富邦悍將先發，今天調往牛棚穩固戰力，洪總說：「賽前就有告訴他，我們有這想法，主要是考量到近期牛棚在領先時上去投，都面臨失敗狀況，這時領先再叫他們上去投，心理負擔可能很重。」

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猿隊上半季戰績陷入低潮時，也曾緊急將李茲調往牛棚，最後策略奏效，擋住兄弟連勝氣勢，球隊也順利奪得上半季冠軍。

下半季苦吞5連敗，桃猿牛棚頻出狀況，倚賴的投手黃子鵬也罕見連5場投出保送，總教練洪一中決定複製上半季的策略，這次將另一洋投冠猛調往牛棚，「今天對方打者也對冠猛不了解，都是第一次碰到，最近也會讓他調到後面，等球隊都順時，再來做改變。」

洪總坦言，牛棚近期確實狀況很多：「現在球隊正不順，後面投手上去都會有狀況，如果贏球又派他們，要是搞砸的話，可能會留下陰影，就等戰績改善後，再來改變現在的做法，我相信如果今天叫子鵬還是柏佑，他們一定會剉，我們已經5連敗了，這場勝利很重要。」

冠猛調往牛棚後，猿隊輪值將以3本土先發，除了王溢正之外，洪聖欽、翁瑋均也會加入輪值戰力。

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