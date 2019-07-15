中職／彭政閔故鄉告別戰　高雄只有17轟首安在立德誕生

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟彭政閔7月16日、17日在高雄澄清湖球場主場最後告別戰，彭政閔在高雄出生，他在高雄首支安打卻是在2001年9月8日立德棒球場才產生，首支全壘打要在2002年6月19日。

今年是彭政閔引退年，7月16日、17日本季中信兄弟在澄清湖最後主場。彭政閔將先與高雄球場告別。現場將有彭政閔於高雄達成的重要紀錄背板以及留言板讓球迷傳達心意，賽後也都會舉辦簡單儀式,讓彭政閔與高雄球迷道別，也一起重溫澄清湖的美好回憶。

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彭政閔是高雄市復興國小少棒隊、高雄市五福國中青少棒隊出身，對高雄有獨特的情感，他在高雄立德棒球場出賽16場，45打數有10支安打、3支全壘打、7打點。

他在澄清湖球場則是已出賽176場，609打數有200支安打、14支全壘打、90打點、打擊率0.328。總計他在高雄654打數、打出210支安打、17支全壘打、97打點，打擊率3成21。

彭政閔職棒生涯第一次高雄出賽是2001年5月27日於立德棒球場，代打被保送。高雄第1支安打是2001年9月8日在立德棒球場、第1支全壘打是2002年6月19日立德球場棒打小檜山雅仁。

此外，他在澄清湖球場首支安打是2003年4月18日，澄清湖首支全壘打是2003年5月15日對何紀賢轟出。

彭政閔在澄清湖球場締造多項個人紀錄，2007年8月26日對LaNew熊，跑回生涯第400得分；2008年4月5日對LaNew熊，生涯100盜、百轟百盜；2008年6月13日對LaNew熊打出生涯第700安；2008年10月17日對LaNew熊則是季後賽單場3響砲；2014年5月4日對義大犀牛，生涯200盜是千安百轟200盜首人。

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）