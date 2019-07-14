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瓊斯盃／對中華藍猛砍17分　譚傑龍：想證明自己有實力上藍隊

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▲2019瓊斯盃，中華藍vs加拿大，譚傑龍。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲譚傑龍對中華藍砍全隊次高17分。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

雖然加拿大英屬哥倫比亞大學延長賽99比102不敵中華藍隊，但旅外小將譚傑龍表現讓台灣球迷看見他的進步，轟下全隊次佳的17分，外帶2籃板、3助攻。譚傑龍表示，去年入選中華藍培訓名單，這次面對老大哥們，想要證明自己是有實力入選國家隊。

譚傑龍上半場就有12分亮眼的表現，全場36分鐘出賽，13投6中其中命中3顆三分球，攻下17分、2籃板、3助攻、2抄截，雖然球隊輸球，但譚傑龍仍獲得韓森（Kevin Hanson）讚賞，「這是一場很精彩的比賽，譚傑龍打得非常好，在自己的國家以及家人面前，好好的展現天賦。」在譚傑龍謙虛說自己打不好的時候，韓森還搶過麥克風向媒體們說道，「別聽他亂講，他今天打得太棒了。」

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除了得分方面的好表現，譚傑龍也有不錯的判斷力，在讀秒階段中華藍1分領先之時，加拿大執行最後一擊發生失誤，譚傑龍趕緊犯規力保一線生機，犧牲了自己犯滿畢業，不過也造就了隊友布朗（Taylor Browne）籃下放進壓哨球，把比賽逼進決賽。

而此役的17分，也刷新第一天對日本的14分生涯瓊斯盃新高，譚傑龍自我評分從55分提高到70分，「最後那幾個犯規真的有點可惜，沒辦法打延長賽，不過這是必要的犯規。」

譚傑龍表示，剛回到台灣，昔日泰山高中教練陳志忠就跟他說，想要打中華藍隊，就要去爭取這個位置，要拚給大家看是有上藍隊的實力。透過這場比賽，譚傑龍想要展現的不只是上中華藍的企圖心，還想要把在UBC努力的都展現出來給球迷們。

關鍵字： 瓊斯盃中華藍英屬哥倫比亞大學加拿大譚傑龍
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