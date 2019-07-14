瓊斯盃／感謝NBA對非洲展開雙手　恩迪亞：過去我們沒有公平的待遇

▲恩迪亞（Hamady N`Diaye）再次與菲律賓來台獻技。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

近年NBA國際球員表現越來越閃耀，也有像七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）、今年冠軍隊多倫多暴龍主力前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）等優秀的非洲球員。上個世代勇闖NBA的塞內加爾中鋒恩迪亞（Hamady N’Diaye）表示，是因為非洲球員得到越來越多的「公平機會」，也很感謝NBA對非洲展開雙手。

2年前就曾與菲律賓Mighty Sports來台奪得瓊斯盃冠軍的恩迪亞，當年他的麻辣火鍋以及充滿能量的暴扣就讓台灣球迷印象非常深刻，也獲選該屆的最佳防守陣容，雖然當時SBL球隊積極網羅未果無緣在台灣打球，不過他今年再次與Mighty Sports來台獻技。

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恩迪亞2004年17歲的時候被教練從塞內加爾帶到美國，那時候才開始接觸籃球，2010年羅格斯大學（Rutgers University）畢業後參加NBA選秀會，次輪第56順位被灰狼挑中隨即被交易到巫師。恩迪亞NBA生涯3年僅累積33場出賽，平均出賽4.8分鐘，2014年離開NBA開啟海外生涯。

相隔9年，NBA越來越多非洲球員開始發光發熱，33歲的恩迪亞感到非常欣慰，「在我那個時候，非洲球員在美國並沒有得到『公平的機會』，我們很多人都很優秀，只是沒有發揮空間，以及公平的對待。」

「但是現在改善很多了，很感謝NBA願意為非洲展開雙手，近年不只舉辦了很多公益活動，2015年開始的NBA非洲表演賽至今也舉行了3次，不斷地在非洲推廣籃球，我很感激這一切，對我們家鄉的孩子是好事。」

談到NBA生涯，恩迪亞表示並沒有留下太多深刻的印象，或許曾經對抗過詹姆斯（LeBron James）是比較可以炫耀的而已。而心目中NBA現役最強非洲球員，恩迪亞表示他沒辦法一一列舉，因為在他心目中，每個在NBA賽場的非洲球員都十分敬佩。

「如果硬要舉一個例子的話，巴哈穆鐵（Luc Mbah a Moute）是我最敬重的非洲球員。他非常特別，永遠記得自己來自哪裡，不斷的回饋家鄉，給予資源、舉辦籃球營等等，讓非洲的孩子有更多機會。」巴哈穆鐵舉辦的訓練營，讓恩比德這位未來的明星中鋒被NBA發覺。

另外，恩迪亞也非常推從他的同胞，灰狼前鋒簡恩（Gorgui Dieng），他表示塞內加爾人都非常愛簡恩，因為他也懂得回饋家鄉，是許多非洲孩子們的偶像，也期待接下來FIBA世界盃與他的合作。