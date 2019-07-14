不斷更新／王勝偉首局陽春砲炸裂　1局結束象2：0猿

▲王勝偉1下轟出陽春砲。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟14日主場交手Lamigo桃猿，前兩戰都由兄弟拿下比賽勝利，此役桃猿推出王溢正力拚止敗，兄弟則是派出新洋投赫猛掛帥應戰。1上赫猛被敲出2支安打，不過也送出3次三振化解危機。1下兄弟先靠著王勝偉陽春砲破蛋，隨後出現2支安打再拿1分。1局結束，兄弟2：0桃猿。

1局上，桃猿進攻，林立左外野一壘安打，林智平遭到三振，藍寅倫左外野一壘安打，林泓育遭到三振，朱育賢遭到三振。

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1局下，兄弟進攻，吳東融遭到三振，王勝偉中外野陽春全壘打，彭政閔三壘平飛球遭接殺，詹子賢左外野二壘安打，曾陶鎔中外野一壘安打帶有1分打點，岳東華中外野飛球遭接殺。

王溢正本季先發14場，拿下7勝2敗，防禦率4.54，面對兄弟先發5場，戰績2勝0敗，對戰防禦率3.91。本季面對兄弟，王溢正對戰被打擊率僅0.260有一定的壓制力。

兄弟新洋投赫猛為美國籍左投，30 歲，185 公分、95 公斤，最高層級為墨西哥聯盟，今年於墨西哥聯盟出賽69局，繳出8勝1負成績，另外送出54次三振， 15次保送，防禦率 4.57。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒二壘手林立、二棒三壘手林智平、三棒中外野手藍寅倫、四棒指定打擊林泓育、五棒左外野手朱育賢、六棒一壘手陳俊秀、七棒捕手廖健富、八棒游擊手林承飛、九棒右外野手鍾承祐。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒游擊手王勝偉、三棒一壘手彭政閔、四棒中外野手詹子賢、五棒左外野手曾陶鎔、六棒右外野手岳東華、七棒指定打擊林智勝、八棒捕手黃鈞聲、九棒三壘手王威晨。