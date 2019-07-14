林子偉連3戰無安打跑回追平分　張景淯挨6安本季最差

▲紅襪林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紅襪3A林子偉14日（台灣時間）無安打，不過保送上壘還在9局下跑回追平分，幫助球隊有機會在延長賽贏球，水手新人張景淯投4局，挨6安打，失4分無關勝敗。

林子偉擔任先發第2棒，鎮守游擊，雖然沒有敲出安打，不過兩度靠選球保送上壘，其中9局下落後2分時，靠著保送及隊友推進上三壘，再利用對方暴投跑回追平分，讓紅襪有機會進入延長賽，以7比5逆轉勝。林子偉3打數無安打，打擊率降至0.229，三振、保送各2次。

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水手新人張景淯先發對決印地安人新人，隊友首局先添2分取得領先，張景淯1局下就遇到亂流，觸身球保送後又暴投，被敲全壘打失2分扳平比數，隊友2局上再追加4分。

張景淯2局下尚未回穩，接連被敲安打，失掉1分後才解危，3局下被敲二壘安打，還好沒有再掉分，4局下又接連被敲2安打包含1支二壘安打，讓對方用滾地球添1分，之後接連解決2人。

張景淯投完4局提前退場，球隊以4分領先，最終以9比6獲勝，不過他未滿五局無關勝敗，此戰被敲6安打，是新人球季6場先發以來最多，包含1轟，奪3次三振，有1次保送，失4分，有3分責失，防禦率升至3.32。