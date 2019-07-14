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「魔獸」霍華德聯絡湖人有意重返　卻立即遭到拒絕

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▲專欄作家認為布萊恩太過自大，應該讓霍華德多有表現空間。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍華德想重返湖人立刻遭到拒絕。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

今夏再次被交易到灰熊「魔獸」霍華德(Dwight Howard)，據傳灰熊很快就會將他買斷，根據《Basketball Forever》報導，霍華德經紀人先前主動聯繫湖人球團，表示願意以底薪加盟，但卻立刻遭到湖人拒絕，這位過去6屆的全明星，下一步仍是未知數。

霍華德自從離開魔術後，生涯就開始走下波，從2016年至今更是每年都換東家，原先上季他以2年1100萬美元加盟巫師，不過他卻因為背傷問題，僅打了9場就提前報銷，場均留下12.8分、9.2籃板的悲慘數據。僅在巫師一季，霍華德又在今夏被交易到灰熊，不過灰熊目前已經著手重建，已經33歲的「魔獸」自然不再他們的計畫之中，據傳灰熊很快就會將霍華德買斷。

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從原先的「第一中鋒」淪落到沒人要的球員，霍華德先前就表示，「我沒有自尊心，它已經死了」讓許多人為他感到唏噓，已經放下身段的霍華德，先前透過經紀人聯絡了湖人管理層，表達有意願重返紫金軍團，就算底薪也願意接受，不過卻立刻遭到湖人拒絕，對於這位6屆全明星是相當沉重的打擊。

霍華德曾在2012賽季短暫的加入湖人一年，當時湖人陣容超級強大，不過霍華德卻完全融不進球隊，甚至還跟布萊恩(Kobe Bryant)鬧不合，執意想要當球隊老大，到了「老大」受傷後，卻也無法證明自己，最終雙方僅合作一個賽季就不歡而散。

▲▼霍華德。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍華德僅在巫師一季又被交易到灰熊。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人霍華德
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