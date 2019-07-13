中職／直球進化　陳柏豪本季首度升一軍很驚喜

▲陳柏豪本季首度升一軍 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟年輕投手陳柏豪13日本季首度升一軍，二軍期間強化直球，提升球的尾勁，他說：「希望把二軍好的東西帶上來，盡全力表現。」

陳柏豪在2017年選秀成為中信兄弟第3指名，當年僅有18歲，去年是第一年完整球季，受到教練團重用，出賽35場都是後援，有3勝3敗3救援5中繼、防禦率7.24，期間8月還接受徵召出征亞運，為陣中最菜投手。

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去年入選亞運國手，陳柏豪因此獲得補充役資格，1月初入伍去當12天「大頭兵」，解決兵役問題，趕在春訓前歸隊，開季自二軍出發，一直到下半季才升上一軍，他說：「從二軍開始，並沒有所謂的好與壞，雖然去年多在一軍，但自己控球、心態以及危機處理都還需要加強，在二軍就是好好累積經驗。」

在二軍期間，總教練林威助與其他教練也一同幫助陳柏豪調整，包括修正投球動作，「如果二軍有轉播，自己都會再去翻影片，找出更順暢的投球動作，讓自己的直球更有尾勁，也謝謝林桑以及其他教練的幫忙。」

昨天晚上收到升一軍的通知，陳柏豪坦言：「滿驚喜的，也很期待；威助教練叫我好好加油，他說『上去了就別害怕，做好準備』。」今天報到之後，伯納也告訴他，做好上場的心理準備，全力以赴。