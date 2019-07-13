溫網／謝淑薇闖進決賽超乎預期　感謝搭檔給力

▲謝淑薇搭檔史翠可娃。（圖／取自謝淑薇粉專）



記者林育正／綜合報導

賽會第3種子謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)攜手闖進溫網女雙決賽，賽後接受訪問謝淑薇提到，其實打到4強已經非常開心。而且與史翠可娃的合作愉快，帶來不少正能量，打起來更不會有壓力，是兩人克敵致勝的關鍵。

謝淑薇和史翠可娃都是單雙打都非常優異的選手，史翠可娃這次單打還闖進4強才敗給小威廉斯(Serena Wlliams)。兩人與一般選手不同，就算單打表現好，也不會將雙打棄之不顧。反而是靠著搭檔互相當忙，打出好成績。

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「我們配雙打都不會給對方壓力，這是很棒的地方。每一次都全力以赴，心情可以放很輕鬆。單打打得好，另一人多幫忙一點，我覺得滿開心的。」

而這次溫網決賽，是謝淑薇相隔5年再次挑戰大滿貫冠軍。「進到4強已經覺得滿開心，因為搭檔單打也很努力打到4強，我們兩個也是很盡力每一分都去拼。看到搭檔每一顆球都這麼積極，給了我很多氣勢，覺得我也要跟她學習。我們盡量享受網球，享受在場上合作的時間。」

謝淑薇和史翠可娃在溫網決賽的對手，將是第4種子加拿大選手達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski），和中國的徐一幡。加拿大和中國聯軍，今年曾在紐倫堡女網賽奪冠，於馬德里女網賽決賽，敗給謝淑薇和史翠可娃。