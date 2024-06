英格蘭歐國盃狂射12次0進球　球迷看到睡著怒拿酒杯砸主帥

▲失望的英格蘭球迷。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐國盃C組最後一輪,由上屆亞軍、「三獅軍團」英格蘭迎戰斯洛維尼亞,本場比賽毫無波瀾,雙方互交白卷,以0比0握手言和。賽後英格蘭以1勝2和的不敗之身,排名C組龍頭闖進16強,但現場英格蘭球迷卻不捧場,除了陣陣噓聲外還朝主帥索斯蓋特(Gareth Southgate)丟空酒杯,場面一度混亂。

England fans throw empty cups at Gareth Southgate as he applauded them after tonight’s dismal performance against Slovenia. pic.twitter.com/JeoUGLp3CL