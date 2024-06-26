運動雲

>

英格蘭歐國盃狂射12次0進球　球迷看到睡著怒拿酒杯砸主帥

▲失望的英格蘭球迷。（圖／達志影像／美聯社）

▲失望的英格蘭球迷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

歐國盃C組最後一輪，由上屆亞軍、「三獅軍團」英格蘭迎戰斯洛維尼亞，本場比賽毫無波瀾，雙方互交白卷，以0比0握手言和。賽後英格蘭以1勝2和的不敗之身，排名C組龍頭闖進16強，但現場英格蘭球迷卻不捧場，除了陣陣噓聲外還朝主帥索斯蓋特（Gareth Southgate）丟空酒杯，場面一度混亂。

面對世界排名第57的斯洛維尼亞，英格蘭在比賽中掌握主動權，全場繳出74%控球率，讓對手只有4次射門。無奈自己遲遲未能破網，英格蘭整場12次射門、4次射正，久攻不下的表現，賽後也讓諸多英格蘭球迷不滿，引來陣陣噓聲，比賽當中甚至還有英格蘭球迷被拍到睡著。

雖然在小組賽排名第一，但英格蘭坐擁豪華陣容，連續3場比賽進攻低迷，只踢進兩球。賽後主帥索斯蓋特向觀眾席拍手表達謝意時，有球迷直接扔出空的啤酒杯並發出噓聲大力發洩，造成場面混亂。

索斯蓋特的回應也很耐人尋味，「我沒見過其他球隊在闖進下一輪後得到這樣的反應，我為球員感到自豪。他們在充滿挑戰的環境中保持冷靜，這讓我想起為英格蘭效力的時光。」

索斯蓋特形容這種氣氛「不太尋常」，「我能理解針對我的意見，針對我總比針對球員更好。我不認為球隊會突然踢地自由奔放，然後狂進對方4或5球，足球不是這樣運作的，我能看到球隊進步，我們的目標將會達成。」

關鍵字： 足球歐洲國家盃英格蘭斯洛維尼亞

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／6月狂谷沒有極限！大谷首打席炸裂第24轟　近9戰第7轟

快訊／6月狂谷沒有極限！大谷首打席炸裂第24轟　近9戰第7轟

勇士拚走出谷底！　「超級球星」被爆有望與柯瑞組新搭檔

勇士拚走出谷底！　「超級球星」被爆有望與柯瑞組新搭檔

詹皇將獲3年破52億生涯最大合約　41歲時年薪近19億

詹皇將獲3年破52億生涯最大合約　41歲時年薪近19億

快訊／賀統一獅封王優惠一次看！7-11精品咖啡買一送一

快訊／賀統一獅封王優惠一次看！7-11精品咖啡買一送一

快訊／職籃新聯盟排除「邦猿」？　許晉哲：不該被這樣對待

快訊／職籃新聯盟排除「邦猿」？　許晉哲：不該被這樣對待

首打席開砲　大谷翔平寫隊史69年超神紀錄

首打席開砲　大谷翔平寫隊史69年超神紀錄

賈吉滿貫砲追分仍無用　柯爾4局挨大都會4轟黯然吞敗

賈吉滿貫砲追分仍無用　柯爾4局挨大都會4轟黯然吞敗

統一獅上半季奪冠　賴清德祝賀：別忘明年總統府相見的約定

統一獅上半季奪冠　賴清德祝賀：別忘明年總統府相見的約定

喬治將成柯瑞爭冠新幫手？　美名記：關注勇士如何推動多方交易

喬治將成柯瑞爭冠新幫手？　美名記：關注勇士如何推動多方交易

湖人帥哥教頭上任！瑞迪克幽默金句連發　無限期退出詹皇節目

湖人帥哥教頭上任！瑞迪克幽默金句連發　無限期退出詹皇節目

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

熱門新聞

快訊／6月狂谷沒有極限！大谷首打席炸裂第24轟　近9戰第7轟

勇士拚走出谷底！　「超級球星」被爆有望與柯瑞組新搭檔

詹皇將獲3年破52億生涯最大合約　41歲時年薪近19億

快訊／賀統一獅封王優惠一次看！7-11精品咖啡買一送一

快訊／職籃新聯盟排除「邦猿」？　許晉哲：不該被這樣對待

首打席開砲　大谷翔平寫隊史69年超神紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平首打席炸裂　本季第24轟入袋

2勇士有救了　「超級球星」被爆有望與柯瑞組新搭檔

3詹皇將獲破52億大約　41歲年薪近19億

4快訊／賀封王！7-11咖啡買一送一

5新聯盟排除邦猿？　許晉哲稱不應該

最新新聞

1英格蘭歐國盃晉級　主帥卻被酒杯砸

2220公分女姚明首登國際賽虐爆對手

3馬文君爭取76萬　助埔里國中女壘遠征加拿大

4打全壘打大賽？大谷：需醫生和球隊同意

5姆巴佩變面具俠！復出踢進歐國盃首球

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平6月累計9轟　連2戰開轟前東家天使

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

美國職棒爆衝突上演全武行　釀酒人、光芒4人被驅逐出場

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366