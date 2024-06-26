英格蘭歐國盃狂射12次0進球　球迷看到睡著怒拿酒杯砸主帥

▲失望的英格蘭球迷。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

歐國盃C組最後一輪，由上屆亞軍、「三獅軍團」英格蘭迎戰斯洛維尼亞，本場比賽毫無波瀾，雙方互交白卷，以0比0握手言和。賽後英格蘭以1勝2和的不敗之身，排名C組龍頭闖進16強，但現場英格蘭球迷卻不捧場，除了陣陣噓聲外還朝主帥索斯蓋特（Gareth Southgate）丟空酒杯，場面一度混亂。

England fans throw empty cups at Gareth Southgate as he applauded them after tonight’s dismal performance against Slovenia. pic.twitter.com/JeoUGLp3CL [廣告]請繼續往下閱讀... June 25, 2024

面對世界排名第57的斯洛維尼亞，英格蘭在比賽中掌握主動權，全場繳出74%控球率，讓對手只有4次射門。無奈自己遲遲未能破網，英格蘭整場12次射門、4次射正，久攻不下的表現，賽後也讓諸多英格蘭球迷不滿，引來陣陣噓聲，比賽當中甚至還有英格蘭球迷被拍到睡著。

This England fan is all of us #Euro2024 #ENGSVN pic.twitter.com/TTxFh4wvEo — Match of the Day (@BBCMOTD) June 25, 2024

雖然在小組賽排名第一，但英格蘭坐擁豪華陣容，連續3場比賽進攻低迷，只踢進兩球。賽後主帥索斯蓋特向觀眾席拍手表達謝意時，有球迷直接扔出空的啤酒杯並發出噓聲大力發洩，造成場面混亂。

索斯蓋特的回應也很耐人尋味，「我沒見過其他球隊在闖進下一輪後得到這樣的反應，我為球員感到自豪。他們在充滿挑戰的環境中保持冷靜，這讓我想起為英格蘭效力的時光。」

索斯蓋特形容這種氣氛「不太尋常」，「我能理解針對我的意見，針對我總比針對球員更好。我不認為球隊會突然踢地自由奔放，然後狂進對方4或5球，足球不是這樣運作的，我能看到球隊進步，我們的目標將會達成。」