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U12亞洲盃中華隊闖進金牌戰　辜仲諒赴日支持

▲2024年U12亞洲盃中華隊。（圖／中華棒協提供）
▲2024年U12亞洲盃中華少棒隊。（圖／中華棒協提供） 

記者陳立勳／綜合報導

亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）會長暨中華民國棒球協會理事長辜仲諒繼上週前往日本東京觀賞世界12強棒球錦標賽、為中華隊加油打氣，與中華隊共享冠軍榮耀，辜仲諒理事長本週一風塵僕僕回到臺灣後，又即將赴日關心U12亞洲少棒錦標賽的中華隊小將。

週六（11月30日）將主持2024年第二次執行委員會議，預計12月再轉往杜拜參訪，期待進一步推廣棒球運動，持續為亞洲棒球努力。

在日本征戰U12亞洲少棒錦標賽的中華隊小將今日也傳來好消息，在突破僵局制以1比0擊倒日本隊，闖進金牌戰，明日將與韓國隊爭冠。

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中華隊於世界12強棒球錦標賽抱回冠軍獎盃，首度在最高層級國際棒球賽事中奪金，辜仲諒理事長自掏腰包發出7000萬獎金。

本週二行政院院長卓榮泰宴請中華隊，中華棒協辜仲諒理事長與教練團同桌交流並初步達成共識，希望維持現有教練團及行政後勤團隊，以備戰明（2025）年即將於臺灣舉辦的世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC）資格賽，選手陣容尊重教練團決定，若陳傑憲仍入選，希望委由他持續擔任「臺灣隊長」，凝聚眾人向心力。

辜仲諒理事長表示，「希望征戰一年的球員好好休息，儲備更多能量與動力，備戰經典賽資格賽。」

辜仲諒理事長傾全力提升臺灣棒球實力、推廣棒球運動，除了即將前往日本關心U12亞洲盃、主持BFA執行委員會議，並將率眾人展開經典賽資格賽的籌備工作，希望順利闖進2026年經典賽，更放眼2028年洛杉磯奧運，希望帶領臺灣棒球持續攻頂。

關鍵字： U12亞青中華隊棒球

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