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林昱珉卡位明年40人名單　參戰WBC資格賽還要討論

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）
▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／桃園報導

世界12強中華隊奪冠，旅美左投林昱珉由於就讀桃園市開南大學，今天也出席桃園市府舉辦台灣英雄見面會，對於明年展望，林昱珉表示，「希望能進到40人名單。」

本季林昱珉在2A先發19場，戰績3勝6敗，投了94.2局，被擊出104支安打，包括14發全壘打，投出90次三振，33次四壞球，9次觸身球，防禦率4.28，WHIP值1.45。

球季尾聲林昱珉被升上3A，先發4.2局，用了89球，52個好球，被擊出4支安打，投出2次三振，3次四壞球，失掉1分自責分，防禦率1.93，季後入選小聯盟秋季聯盟參賽名單。

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這次在12強扛起中華隊王牌，林昱珉表示，「目前規劃休賽季，還是以增加肌肉量為主，體重也希望增加，目前是這樣，把每一種球路，可以變得更好，明年最大目標還是以為大聯盟為主，看有沒有辦法爭取開季3A，或是被邀請大聯盟春訓，希望把握住，能進到40人名單。」

至於明年2月還是世界棒球經典賽資格賽，林昱珉認為，「台灣還有很多很好的選手，可以為國家隊拚鬥，老實說今年12強拖延到2個月的訓練時間，身體是非常疲勞，剛好資格賽又卡在春訓期間，還會與球隊和經紀公司討論，才有辦法確定。」

此外，明年是不是有機會進入球隊40人名單，林昱珉坦言，「目前是還沒有收到，大家都知道要進到40人名單不簡單，自己覺得目前還沒有資格進到40人名單，希望明年可以好好把握機會，爭取到40人名單。」

關鍵字： 12強中華隊棒球

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