「團隊力量寫下故事」　曾豪駒：繼續證明能與世界抗衡



▲中華英雄見面會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／桃園報導

2024年世界12強中華隊成功奪冠，桃園市府舉辦「台灣英雄見面會」，回想起奪冠當天，中華隊總教練曾豪駒表示，「腦袋一片空白。」

今天在活動上接受主持人提問，談到冠軍戰當時最後一球，曾豪駒表示，「最後一個Play，朱育賢踩到一壘壘包之後，一切結束所有球員都衝到球場慶祝，那一秒之間腦袋一片空白，這是多麼不真實的事情，但是我們又是真真實實達成這個目標，這是非常難能可貴的事。」

曾豪駒透露，「賽前有跟旁邊的教練說，那一座冠軍盃不知道有多重，陳江和教練就說，沒關係，等一下我們去拿拿看就知道了，到最後我們拿到冠軍獎盃，的確它是非常重的。」

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從一路不被看好到奪冠，曾豪駒坦言，「從組訓開始，外界有很多聲音，這是沒有辦法的事情，徵召不順各國都會遇到，一整季球員在比賽過程中都有傷勢，會有一些球員辭退，我很幸運的是，還是有這麼多優秀選手加入，為台灣棒球而努力。」

曾豪駒提到，「每一個人進入這支球隊，都有他的實力，我們訴求的是，用團隊力量一起寫下故事，一起寫下歷史，我非常感謝這次比賽大家一起勇敢作夢，因為人生有無限可能，最後我們達成這個目標，非常感謝大家。」

此外，曾豪駒也說，「每一位選手都發揮他們的優勢，也完整呈現我們所訴求的要有拚勁，要有渴望贏球的態度，也找回大家打球的初衷，開訓我們有講說，別人可以看不起你，但你不可以看不起你自己，必須相信自己，很高興他們相信自己，並且創造紀錄。」

同時曾豪駒也說，「這次比賽我們當然創造歷史，但我們不因此滿足，我們證明可以與世界各國強隊去抗衡，當然未來還有更多機會可以交流，期許大家繼續努力證明，可以和各國對抗、並列。」