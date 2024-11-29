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辰己涼介IG限動「再TAG江國豪」　2字回應送手套

▲▼辰己涼介收到手套了。（圖／翻攝自辰己涼介IG）

▲辰己涼介收到手套了，限動TAG江國豪2字回應。（圖／翻攝自辰己涼介IG）

記者趙蔡州／綜合報導

日本棒球員辰己涼介在世界12強冠軍戰之前曾放話「輸了要改當投手」，沒想到最後由中華隊成功奪冠，事後他江國豪與朋友的玩笑對話，對中華隊投手江國豪說「正在等待您的棒球用品」，江國豪知情後特別請經紀人寄出手套。對此，辰己涼介29日在IG發文，表示已收到江國豪寄來的手套。

辰己涼介29日晚間在IG發文，表示已收到江國豪寄來的手套，並在文中TAG江國豪、用中文寫下「謝謝」2字。辰己涼介與江國豪逗趣的互動，除了引發日台網友關注外，也讓他的IG、Youtube台灣粉絲暴增，本身個性幽默的他在收到台灣粉絲留言後，也會一一按讚或回覆。

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事件起源於世界12強冠軍戰之前，辰己涼介曾經許下豪語「輸了要改當投手」，結果最後由中華隊奪冠，賽後江國豪的朋友拿他的「豪語」跟江國豪開玩笑，相關片段被他轉貼到社群媒體，文中他除了恭賀台灣奪冠外，還幽默TAG江國豪「正在等待您的棒球用品！」

江國豪27日被媒體詢問這件事情時，他表示已經將手套交給經紀人寄出了，並於28日貼出影片向辰己喊話，「辰己選手你好，我是江國豪，我已經把手套寄出去給你了，希望未來可以和你交流更多投球技術，也期待看到你站在投手丘和台灣對決，加油，乾巴爹！」

關鍵字： 辰己涼介

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