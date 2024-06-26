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220公分「女姚明」首登國際賽虐爆對手　美球迷看傻：欺負小孩

記者游郁香／綜合報導

U18亞洲盃女籃賽在中國深圳如火如荼展開，地主中國陣中220公分的「女姚明」張子宇首次登上國際賽，首戰對印尼9投9中攻下19分，她與對手懸殊的身高差引起熱議；第2戰碰上紐西蘭，她更暴砍了36分、13籃板，美國媒體也十分關注她的表現，看好她2027年挑戰WNBA。

張子宇2007年5月出生，才剛度過17歲生日，FIBA官網上顯示她的身高7呎3吋，約220公分，曾有傳聞指她的身高已超越「移動長城」姚明的226公分，來到228公分，不過她日前受訪時澄清自己現在身高在223至224公分之間。

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▲▼中國「女姚明」張子宇 。（圖／VCG）

▲中國「女姚明」張子宇 。（圖／VCG）

張子宇的傲人身高遺傳自她的雙親，父親213公分，母親是前大陸女籃國手于瑛，也有198公分。憑藉身材優勢，張子宇曾在2022年1場比賽中狂砍62分、13籃板，並在山東省運會女籃決賽中獨攬68分，對手濟南全隊也才得90分。

此次張子宇首次登上國際賽，代表中國女籃出征U18亞洲盃，首戰對上身材矮小的印尼隊，她僅上場13分鐘就以9投9中包辦19分、7籃板和2助攻，外帶3火鍋、2抄截，她的高度讓對手完全無法防守她，美國球迷看了也驚呼，「她是姚明的小妹？」「大人欺負小孩啊！」「WNBA姚明的故事即將被拍成電影。」

張子宇小組賽第2戰碰上紐西蘭，依舊輕鬆制霸全場，上場23分鐘以20投16中暴砍36分、13籃板，另有4火鍋、1抄截，幫助中國隊輕鬆收下2連勝，2戰狂勝81分，今晚將與日本女籃交手。

據了解，張子宇曾接受骨齡測試，預估未來能長到232公分，被認為未來肯定是大陸女籃的核心人物。她在U18賽場的表現，也吸引了美國媒體的注意，看好她最快2027年挑戰WNBA。

▼中國「女姚明」張子宇 。（圖／VCG）

▲▼中國「女姚明」張子宇 。（圖／VCG）

▲▼中國「女姚明」張子宇 。（圖／VCG）

關鍵字： U18亞洲盃女籃中國張子宇

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