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梅西「關鍵傳導」送阿根廷晉美洲盃8強　卻爆傷勢「難自由行動」

▲梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024美洲盃A組第二輪，今天（26日）由衛冕冠軍阿根廷迎戰智利，下半場阿根廷靠著梅西（Lionel Messi）第88分鐘發動的一波攻勢中，馬丁尼斯（Lautaro Martínez）起腳射門成功破網，最終阿根廷就以1比0氣走智利，2連勝之姿提前拿下8強入場券。

上半場梅西只要一碰到球就會受到智利球員的嚴加看防，但梅西還是把握機會嘗試遠射，只可惜球中柱沒能幫球隊先馳得點。受到智利的包夾伺候，37歲的球王梅西在上半場接受物理治療師的治療。

「這讓我有點困擾，但我能夠完成比賽，」梅西賽後說道，「我希望這沒什麼嚴重的，我很難自由行動，明天我們會看看我的情況。」

雙方的僵持不下直到比賽第88分鐘，阿根廷獲得角球，梅西帶球後將球送入禁區，替補上場的馬丁尼茲（Lautaro Martínez）把握機會，在亂軍中一腳將球踢進智利大門，球應聲入網，終場阿根廷就靠著這顆寶貴進球拿下2連勝，確定晉級8強。

「我們配得上這場勝利。」阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）坦言，「這場比賽並不容易，我們在你最意想不到的時刻贏得了比賽。我們一直充滿信心並不斷進攻，這場勝利是當之無愧的，因為阿根廷付出了所有努力，但比賽非常艱難。」

關鍵字： 足球美洲盃阿根廷智利梅西馬丁尼斯

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