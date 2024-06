梅西「關鍵傳導」送阿根廷晉美洲盃8強　卻爆傷勢「難自由行動」

▲梅西(Lionel Messi)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024美洲盃A組第二輪,今天(26日)由衛冕冠軍阿根廷迎戰智利,下半場阿根廷靠著梅西(Lionel Messi)第88分鐘發動的一波攻勢中,馬丁尼斯(Lautaro Martínez)起腳射門成功破網,最終阿根廷就以1比0氣走智利,2連勝之姿提前拿下8強入場券。

上半場梅西只要一碰到球就會受到智利球員的嚴加看防,但梅西還是把握機會嘗試遠射,只可惜球中柱沒能幫球隊先馳得點。受到智利的包夾伺候,37歲的球王梅西在上半場接受物理治療師的治療。

「這讓我有點困擾,但我能夠完成比賽,」梅西賽後說道,「我希望這沒什麼嚴重的,我很難自由行動,明天我們會看看我的情況。」

雙方的僵持不下直到比賽第88分鐘,阿根廷獲得角球,梅西帶球後將球送入禁區,替補上場的馬丁尼茲(Lautaro Martínez)把握機會,在亂軍中一腳將球踢進智利大門,球應聲入網,終場阿根廷就靠著這顆寶貴進球拿下2連勝,確定晉級8強。

"We've now qualified for the last 8, but it was a difficult game."

"I felt a pain during the game, but I was able to finish the match. I didn't feel perfectly fine regarding my leg, but we'll see how I go."



- Lionel Messi after ????????Argentina's 1-0 win over ????????Chile#CopaAmerica pic.twitter.com/N12bqNln9m