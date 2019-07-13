陳建州：要打出漂亮的國際賽，必須從提升本土聯賽開始

▲瓊斯盃中華藍領隊陳建州。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

衛冕軍富邦勇士副領隊陳建州，本屆瓊斯盃受邀擔任中華藍領隊，談到台籃面臨的SBL、中華職籃大聯盟CBL抉擇問題，他認為要提升台籃職業化是必要的，台灣附近的國家崛起，也都是因為本土聯賽的提升，但現在是否就是職業化的最佳時機，是各個球團目前的最大考量。

「日本、南韓甚至東南亞的一些國家，籃球快速的發展，不外乎就是因為本土聯賽的提升，台灣想要在國際賽繳出好成績，這是一條必然的道路，」陳建州說道，「不過這也正是SBL各球團正在煩惱的，是否職業化有他們各自不同的考量，但未來的職業化是必然的。」

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目前除了達欣已經全面退出之外，SBL其他6支球團目前只有台啤、金酒、台銀表態支持職業化加入CBL中華職籃大聯盟，富邦、璞園以及裕隆都還沒決定，而距離中華籃協訂的715大限只剩下2天的時間。這3隊會舉棋不定，一部分的原因是對職業化沒有信心，甚至可以是說對於「CBL」沒有信心。

對此陳建州也表達一些想法，「如果各隊是對新的聯盟沒有信心的話，或許他們可以試辦一個高獎金的短期盃賽，實際操練聯盟的運作給各球團看，藉此取得信任。當然這個只是想法，操作上勢必會有一定的困難度，能否實現這樣的理想，還是要交給專業人士來評估。」