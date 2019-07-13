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洋基教頭好友吸毒遭逮補！　前國聯賽揚恐再進去關

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▲前大聯盟明星投手戈登（Dwight Gooden）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前大聯盟名投戈登因吸食古柯鹼遭起訴。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

前大聯盟明星投手戈登（Dwight Gooden）在上個月因涉嫌持有毒品古柯鹼遭警方逮補。現在蒙茅斯縣檢察官辦公室將起訴戈登，這位生涯194勝的投手恐怕再次面臨坐牢。

根據起訴狀中，54歲的戈登在6月7日新澤西州的因違反交通規則而被警方攔查，警方在他車內發現疑似裝有古柯鹼的兩包小塑膠袋，同時他也被指控在吸食毒品情況下駕駛車輛，違反公共安全。

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戈登在1985年以單季24勝奪下國聯賽揚獎，但他生涯一直與毒品和酗酒問題牽扯，1994年因古柯鹼呈現陽性反應遭到大聯盟禁賽，且多次因吸毒被逮補，2006年因為吸毒而入獄。

根據《ESPN》報導，戈登自爆錯過1986年大都會世界大賽冠軍遊行的內幕，因為自己當時吸毒吸到太嗨。儘管多次捲入吸毒事件，但身旁好友都稱他是一個心地善良的人，不斷志願參與慈善工作，也受到家人和朋友的支持。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）曾與戈登一起效力洋基，他也給這位前隊友打氣，「我想我們所有人都可能在這個房間裡處理濫用藥物或酗酒等問題，我想我們多少可以理解，對他現在的狀況深感同情。」

關鍵字： 洋基戈登大都會布恩
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