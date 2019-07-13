溫網／詹、謝雙打都進決賽　挑戰台灣首度大滿貫雙冠

▲詹詠然／多迪格。（圖／劉雪貞提供）



記者顏如玉／綜合報導

2019溫網進入尾聲，本次台將共有兩人殺進決賽，包括謝淑薇搭檔捷克史翠可娃(Barbora Strycova)挺進女雙冠軍戰、詹詠然搭克羅埃西亞多迪格(Ivan Dodig)晉混雙冠軍戰，兩人若皆拿下冠軍，將締造台灣史上首次在大滿貫拿下雙冠的紀錄。

謝淑薇在2013年搭檔大陸彭帥拿下溫網女雙冠軍，成為台灣史上首位拿下大滿貫冠軍的選手，隔年兩人再度攜手拿下法網冠軍，不過自此以後，謝淑薇就沒在大滿貫奪冠過，直到去年再度崛起，單雙打都表現亮眼，其中澳網女雙再度和彭帥聯手挺進4強。

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本次溫網謝淑薇和史翠可娃女雙一路未失一盤挺進決賽，將挑戰生涯第二座溫網冠軍、第三座大滿貫冠軍。

▲謝淑薇搭檔捷克史翠可娃溫網進冠軍戰。（圖／取自謝淑薇粉專）



台灣另一雙打好手詹詠然，2007年曾與莊佳容搭檔拿下澳網、美網亞軍，接著到2017年和前世界女單、女雙世界第一辛吉絲(Martina Hingis)搭檔後，開啟輝煌一年，兩人拿下當年的美網冠軍，也是詹詠然生涯在大滿貫的首冠。

2018年詹詠然和多迪格搭檔的混雙拿下法網冠軍，2019年完成二連霸，成為1968年網球進入開放年代以來，首對在法網混雙連霸的組合。

本屆溫網，謝淑薇搭檔史翠可娃闖進女雙冠軍戰，詹詠然和多迪格也再度進入混雙決賽，兩人賽程預計都將在台灣時間14日進行，謝淑薇組合在14日凌晨12點15登場，詹詠然組合則在14日晚間11點，若兩組皆拿下冠軍，將創下台將在大滿貫首度一次奪下雙冠的紀錄。