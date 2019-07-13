中職／陳仕朋交手江辰晏　運彩看好富邦勝統一



▲陳仕朋。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊13日下午5點05分在台南主場繼續面對富邦悍將，雙方皆由本土左投掛帥先發，統一江辰晏對決富邦陳仕朋，今日運動彩券開盤富邦讓統一1.5分，大小開9.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.60、統一7-ELEVEn獅賠率1.90、讓分賠率開出富邦悍將讓1.5分賠率1.95，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.55、大小分開出9.5分，大分賠率1.65，小分賠率1.85、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

江辰晏本季13場先發，戰績4勝5敗，68.2局被擊出76支安打，包括8支全壘打，59次三振，34次四死球，防禦率4.59，WHIP值1.51，今年碰過富邦4場，拿到3勝1敗，對戰防禦率4.03，對戰被打擊率0.289，曾被林哲瑄敲過全壘打。

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陳仕朋本季13場先發，戰績5勝6敗，68局被敲87安，包含2支全壘打，40次三振，23次四死球，防禦率4.37，WHIP值1.59，今年遭遇統一3場，取得1勝1敗，對戰防禦率2.08，對戰被打擊率0.266。