運動雲

>

中職／陳仕朋交手江辰晏　運彩看好富邦勝統一

ETtoday運動雲

▲▼0622 中職富邦VS桃猿-陳仕朋。（圖／記者黃克翔攝）
▲陳仕朋。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊13日下午5點05分在台南主場繼續面對富邦悍將，雙方皆由本土左投掛帥先發，統一江辰晏對決富邦陳仕朋，今日運動彩券開盤富邦讓統一1.5分，大小開9.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.60、統一7-ELEVEn獅賠率1.90、讓分賠率開出富邦悍將讓1.5分賠率1.95，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.55、大小分開出9.5分，大分賠率1.65，小分賠率1.85、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

江辰晏本季13場先發，戰績4勝5敗，68.2局被擊出76支安打，包括8支全壘打，59次三振，34次四死球，防禦率4.59，WHIP值1.51，今年碰過富邦4場，拿到3勝1敗，對戰防禦率4.03，對戰被打擊率0.289，曾被林哲瑄敲過全壘打。

請繼續往下閱讀...

陳仕朋本季13場先發，戰績5勝6敗，68局被敲87安，包含2支全壘打，40次三振，23次四死球，防禦率4.37，WHIP值1.59，今年遭遇統一3場，取得1勝1敗，對戰防禦率2.08，對戰被打擊率0.266。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將統一7-ELEVEn獅陳仕朋江辰晏運彩
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職直播／西苑校友大對決　江辰晏碰頭陳仕朋

中職／沒列入國際球員註冊　林瑞鈞暫時無法旅外

中職／高國慶300支二壘打聽牌　看好恰恰200轟

中職／高國慶代打當英雄　劉育辰：關鍵時刻需要經驗

熱門新聞

中職／選秀後與國外接觸違反道德誠信　兄弟已通報聯盟

甲子園／0比55敗退破紀錄！主將投232球：盡力了

溫網／費德勒擊敗最強敵手納達爾　晉級決賽力爭第9冠　

中職／沒列入國際球員註冊　林瑞鈞暫時無法旅外

中職／國外球團測試選秀球員　「宋家豪事件」恐再上演

世錦賽最大奪冠熱門　世界羽聯預測是她不是戴資穎

讀者回應

﻿

最新新聞

1江辰晏單局3次保送送分　2上富邦1：0統一

2吳東融首局首打席全壘打　1局象1：1猿

3直球進化　陳柏豪驚喜升一軍

4王建民調教　張耿豪球路更有尾勁

5溫網／費德勒對戰喬帥不做特訓

熱門新聞

1選秀後國外測試　兄弟：違反道德

2甲子園0比55敗！主將投232球

3費德勒擊敗納達爾晉級決賽

4沒列國際球員冊　林瑞鈞暫無旅外

5選秀後「宋家豪事件」恐再上演

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

川崎宗則亮相！味全公布夢幻教練團　2美職教練也來了

韓國瑜出席職棒30週年特展「歡迎日韓球隊來高雄培訓」

破紀錄！味全龍590＋20萬簽下狀元劉基鴻

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

【Far Away】蘭嶼：拼一個棒球奇蹟

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366