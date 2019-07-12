中職／羅力對決瑞安　運彩看好富邦破隊史連勝



▲羅力。（圖／記者張克銘攝）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將12日下午6點35分在台南球場交手統一7-ELEVEn獅，兩隊皆由洋投先發，富邦羅力（Mike Loree）對上統一左投瑞安（Ryan Verdugo），富邦近期6連勝，追平隊史連勝紀錄，統一則在台南球場3連敗，今日運動彩券開盤富邦讓統一1.5分，大小開8.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.50、統一7-ELEVEn獅賠率2.05、讓分賠率開出富邦悍將讓1.5分賠率1.80，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.70、大小分開出8.5分，大分賠率1.60，小分賠率1.90、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

羅力本季13場先發，戰績7勝4敗，88.2局被擊出82支安打，包括9發全壘打，73次三振，12次四壞球，防禦率2.74，WHIP值1.06，今年遭遇統一2場，拿到1勝1敗，對戰被打擊率0.055，對戰防禦率0。

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瑞安本季8場先發，戰績2勝4敗，43.1局被敲52安，包括5支全壘打，30次三振，14次四死球，防禦率6.02，WHIP值1.48，本季對過富邦2場，取得1勝1敗，對戰被打擊率0.333，對戰防禦率6.30，曾被林威廷敲過全壘打。