運動雲

>

中職／尼克斯對決包林傑　運彩看好桃猿勝富邦

ETtoday運動雲

▲▼ 0705 中職統一VS桃猿-尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）
▲尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將11日在新莊主場面對Lamigo桃猿，雙方皆由洋投掛帥先發，富邦左投包林傑（Ryan Bollinger）對上桃猿尼克斯（Michael Nix），桃猿近期2連敗，富邦則是5連勝、新莊主場4連勝，今日運動彩券開盤桃猿讓富邦1.5分，大小開9.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.85、Lamigo桃猿賠率1.65、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率2.05，富邦悍將受讓1.5分，賠率1.50、大小分開出9.5分，大分賠率1.85，小分賠率1.65、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

包林傑本季5場先發，戰績2勝1敗，26.1局被擊出32支安打，包括2支全壘打，30次三振，13次四死球，防禦率3.76，WHIP值1.63，今年碰過桃猿1場，先發5.2局被敲6支安打，送出7次三振，4次四死球，失掉1分非自責分，奪勝。

請繼續往下閱讀...

尼克斯本季15場先發，戰績8勝3敗，93.2局被敲94安，包含5發全壘打，68次三振，26次四死球，防禦率3.17，WHIP值1.26，今年遭遇富邦2場，拿2勝，對戰被打擊率0.300，對戰防禦率2.77。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職直播／包林傑領軍富邦拚6連勝　迎戰桃猿尼克斯

中職／葉總提想法　味全龍保障一軍月薪10萬

中職／高雄澄清湖當主場？　味全龍證實啟動評估

中職／味全龍主場選定高雄　認養年限待討論

熱門新聞

灰狼可能考慮網羅林書豪？總裁羅薩斯曾任職火箭開3年約給豪哥

中職／味全龍砸重本　10月底首戰12強古巴隊

中職／葉總提想法　味全龍保障一軍月薪10萬

中職／高雄自爆味全龍主場選定澄清湖　味全會參與投標

中職／參考選秀往例　味全龍前15輪有簽約金

溫網／費德勒100勝達標！　力退錦織圭第13次晉級4強

讀者回應

﻿

最新新聞

1破紀錄！味全590萬簽下狀元劉基鴻

2象獅補賽先發不變　運彩看好兄弟

3雷納德陣營提過分要求　暴龍才看透

4彈力球？田中將大：球真的怪怪的

5統一獅拚首支1600勝　再2勝達標

熱門新聞

1灰狼可能考慮網羅林書豪？

2味全砸重本　10月底首戰12強古巴

3葉總提想法　味全保一軍月薪10萬

4味全龍選澄清湖主場　高雄市歡迎

5參選秀往例　味全前15輪有簽約金

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

陳重廷單場5分打點　統一9比1送給兄弟5連敗

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

買嘉儀致勝安MVP　獅4比2勝悍將

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366