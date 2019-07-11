中職／尼克斯對決包林傑　運彩看好桃猿勝富邦



▲尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將11日在新莊主場面對Lamigo桃猿，雙方皆由洋投掛帥先發，富邦左投包林傑（Ryan Bollinger）對上桃猿尼克斯（Michael Nix），桃猿近期2連敗，富邦則是5連勝、新莊主場4連勝，今日運動彩券開盤桃猿讓富邦1.5分，大小開9.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.85、Lamigo桃猿賠率1.65、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率2.05，富邦悍將受讓1.5分，賠率1.50、大小分開出9.5分，大分賠率1.85，小分賠率1.65、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

包林傑本季5場先發，戰績2勝1敗，26.1局被擊出32支安打，包括2支全壘打，30次三振，13次四死球，防禦率3.76，WHIP值1.63，今年碰過桃猿1場，先發5.2局被敲6支安打，送出7次三振，4次四死球，失掉1分非自責分，奪勝。

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尼克斯本季15場先發，戰績8勝3敗，93.2局被敲94安，包含5發全壘打，68次三振，26次四死球，防禦率3.17，WHIP值1.26，今年遭遇富邦2場，拿2勝，對戰被打擊率0.300，對戰防禦率2.77。