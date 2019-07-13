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中職／沒列入國際球員註冊　林瑞鈞暫時無法旅外

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▲▼2019中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,各球團。（圖／記者季相儒攝）
▲中職選秀會。（圖／記者季相儒攝）  

記者陳立勳／台南報導

中華職棒30年季中新人選秀會上周落幕，但卻傳出美國職棒密爾瓦基釀酒人隊找被選上的球員參加測試，但據了解林瑞鈞並沒有被列入國際球員註冊，暫時沒有機會旅外。

近期包括鄭宗哲與陳聖平分別與美職球隊簽約，今日傳出釀酒人隊安排測試中信兄弟第7輪挑中的游擊手林瑞鈞，同時也對於桃猿第2輪選中的平鎮高中投手李承禎有興趣。

中信兄弟得知林瑞鈞接受釀酒人測試，把事情跟聯盟報告，希望聯盟可以告知美職大聯盟，對方球隊球探此舉是不恰當，也希望聯盟在選秀規定上，可以有更明確的規範，中職回應會針對類似事件再進行瞭解與研究，也會研擬在選秀辦法，在規章上進行修正，並且在聯盟會議上討論。

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據了解美國職棒簽約國際球員，依據慣例需要在6月15日前向美國職棒註冊，先前包括高苑工商林逸達與統一7-ELEVEn獅隊第2輪選到的羅瑋捷等人也都被美職球隊註冊在名單之內，其中羅瑋捷選擇報名中職選秀，林逸達則是等待旅外機會，而林瑞鈞被釀酒人隊找去測試，其中林瑞鈞並沒有獲得官方註冊，今年想與美職球隊簽約機會不高，如果想要旅外，最快也要等到明年，至於李承禎先前曾被美職球隊註冊，仍有可能與國外球隊簽約。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟
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