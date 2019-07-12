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中職／高國慶代打當英雄　劉育辰：關鍵時刻需要經驗

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▲▼中華職棒總冠軍賽第3戰,統一獅,高國慶。（圖／記者季相儒攝）
▲高國慶。（圖／記者季相儒攝）  

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅隊6比4逆轉打敗富邦悍將，其中第7局獅隊老將高國慶代打揮出長打，一棒扳平比數，成為逆轉關鍵，賽後統一代總教練劉育辰表示，關鍵時刻需要他的經驗。

此役獅隊前6局處於3分落後，第7局高國慶在滿壘情況下代打，敲出中間方向深遠二壘打，一棒送回3分追平比數，潘武雄、黃恩賜擊出帶有打點的安打，獅隊單局攻下5分逆轉獲勝。

劉育辰表示，高國慶是老將，雖然今天沒辦法先發，但關鍵時刻打點需要他的經驗，當時才會換國慶，其實前面一直在找國慶代打的機會，但畢竟比賽9局很長，還是要找到適合的時間點。

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洋投瑞安（Ryan Verdugo）先發6局被擊出9支安打，送出6次三振，4三振，1次四壞球，失4分，3分自責分，劉育辰表示，瑞安今天內容還OK，畢竟台灣天氣很熱，雖然已經來過台灣，但還是要適應，投手教練會幫助他調整，至於另一個洋投羅里奇（Josh Roenicke）中繼1.2局，用了36球，被擊出1支安打，1三振，2次四壞球，無失分，劉育辰表示，原本今天在二軍投球，拉來一軍投球，先適應一軍強度，差不多的投球量就先換掉，不要操之過急，這禮拜應該不會再上，讓他準備下禮拜先發。

關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅
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