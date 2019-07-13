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大都會期待留下「雷神」　米奇教頭大位也暫時保住了

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▲▼辛德賈德（Noah Syndergaard）、迪格隆（Jacob deGrom）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會期待留下辛德賈德和迪葛隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

隨著大聯盟731交易大限即將來臨，大都會先發「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）成許多球隊爭相網羅的對象，但大都會似乎另有計畫，總管瓦格南（Brodie Van Wagenen）期待留下辛德賈德和迪葛隆（Jacob deGrom）。

今年球季開打前大都會與迪葛隆簽下一張5年1.375億美元的延長合約，包含今年1700萬年薪在內，他將於2022年賽季後擁有逃脫條款。而交易傳聞滿天飛的辛德賈德，目前吸引多支球隊洽談，其中以教士和釀酒人的興趣最為濃厚。

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假設大都會最後選擇當賣家，大聯盟記者謝爾曼（Joel Sherman）認為，將在2021年球季結束後投入自由市場的辛德賈德，以及明年投入自由市場的惠勒（Zack Wheeler）都會是交易選項之一。

此外，在明星賽結束後，總管瓦格南向媒體說明了現在球隊的狀態，包括了先前鬧上媒體的「摔椅子」事件。據紐媒《Newsday》報導，他表示自己通常不會摔家具，只是當下一時情緒上來，才會飆罵教頭米奇（Mickey Callaway）。

大都會目前戰績40勝50敗、勝率4成44排國聯倒數第2，距離龍頭勇士差距13.5場勝差。雖然先前有消息傳出高層對戰績不滿意，米奇的教頭大位恐怕不保，但瓦格南表示，自己強力希望由米奇繼續執掌兵符。

▲▼ 大都會總教練，前中職統一獅洋投米奇（Mickey Callaway）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會總教練是前中職統一獅洋投米奇（Mickey Callaway）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大都會雷神辛德賈德
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