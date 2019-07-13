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洋基40號王牌復出至少還要6週　美媒爆恐轉調牛棚

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▲2018美聯分區戰,洋基先發史華連諾黯然退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基先發史華連諾復出時間一再推遲。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基先發史華連諾（Luis Severino）開季至今還未曾登板，復出時間表一再推遲，根據總管凱許曼（Brian Cashman）表示，這位球隊「40號王牌」預計還需要6週時間，甚至是更久，屆時歸隊他將從牛棚出發。

根據大聯盟記者報導，為了限制史華連諾的投球量，洋基隊正考慮將他調往牛棚，或者安排進入先發輪值，並限制在75球投球數內。洋基擁有全大聯盟稱羨的後援陣容，牛棚團隊防禦率為4.05。

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史華連諾本季一直待在傷兵名單中養傷，先前復健又傳出右肩痠痛再度「關機」，主要傷勢來自於闊背肌和肩膀，不過現在他已經正式展開復健計畫。原先球團估計史華連諾將在明星賽後歸隊，但現在最快也要等到731交易大限後，一切取決於他的身體復原情況。

雖然史華連諾的缺席，可能為球隊守護美東龍頭帶來影響，但洋基已經準備在交易市場中尋覓先發投手，鎖定巨人「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner）和藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman），或者是升上在2A投出亮眼成績的賈西亞（Deivi Garcia）暫時頂替。

今年上半季洋基僅有2名先發投手投超過75局，即便少了史華連諾，洋基先發表現仍未受到太大影響，團隊防禦率4.22在大聯盟排第12位。史華連諾上季繳出19勝8敗、防禦率3.39成績，勝投數寫下生涯單季新高，洋基在季前跟他簽下4年4000萬美元延長合約。

關鍵字： 洋基史華連諾
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