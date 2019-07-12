瓊斯盃／總算骰到「6」　胡瓏貿猛砍25分感謝帕克給機會

▲胡瓏貿對日本狂砍25分，生涯瓊斯盃新高。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

胡瓏貿三分球6次出手彈無虛發，砍下生涯瓊斯盃新高25分，可惜無法當英雄中華藍終場75比77不敵日本。胡瓏貿表示，很感謝總教練帕克（Charlie Parker），自己的風格是球迷口中的美式球風，帕克是美國教練，比較認同他打球的方式，在他底下打球感到如魚得水。

胡瓏貿過去瓊斯盃最高得分，是2014年在中華白隊對伊朗的20分，此役的25分再創新高，可惜最後3.5秒籃下無法擺進追平分，中華藍75比77落敗，無法當英雄的他賽後懊惱地躺在地上自責。

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畢業於美國NCAA二級夏威夷檀香山夏米納大學的胡瓏貿，雖然是第7年打瓊斯盃，但近年才獲得較多的發揮空間。對此，胡瓏貿相當感謝總教練帕克，「我打球的風格往往被認為是美式球風，總教練是美國教練，所以比較認同我打球的方式，我覺得在他底下打球如魚得水。」

對於今天的三分球百發百中，胡瓏貿表示自己完全不意外，「骰骰子那麼多次，總會有一次骰到『6』吧！我練球的時候怎麼投怎麼不進，一直骰到『1』，今天總算被我骰到6了。」

胡瓏貿補充道，由於自己是屬於「undersize」的內線球員，在外圍比大個子更能拉開空間，不過相對的，籃板就成為他的劣勢。

▲中華藍總教練帕克（Charlie Parker）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲沒擺進決殺球，胡瓏貿相當懊惱。（圖／記者潘泓鈺攝）