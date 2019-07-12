睽違13年的台灣冠軍　張惠慈亞青角力賽摘金

▲張惠慈。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

2019年春武里府亞洲青年角力錦標賽，中華隊獲得1金、1銅，其中在女子自由式72公斤級封后的張惠慈，是中華隊隊史睽違13年再度於此賽事獲得金牌。

前一次中華隊在亞青賽有人奪牌，要追溯到2006年的侯旻汶，10年後她還當上亞青少角力賽的教練，當時隊上奪金呼聲最高的也是張惠慈。

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從2016年里約奧運亞洲區資格賽獲得第3名後，當時還在就讀后綜高中的張惠慈，就是角力協會積極培養爭取2020年東京奧運的潛力選手。

雖然去年亞運成績不理想，不過張惠慈今年先在亞洲U23錦標賽奪得金牌，跟著西安亞錦賽在女子76公斤級獲得銅牌，終結中華隊在亞錦賽連續3年0獎牌的窘境。

7月張惠慈再度出征於泰國舉行的亞青賽，第1輪遭遇南韓楊度京（音譯），以5比2勝出晉級到4強，接著12比1輕取越南Dieu Thuong LAI，晉級到決賽。

決賽對手是來自烏茲別克，去年在布宜諾斯艾利斯青年奧運拿下第6名的歐克娜札洛娃（Svetlana Oknazarova），戰成4比4平手，並以後得分優勢勝出。

角力協會理事長張聰榮表示，角力比賽分數相同時，先看大分數如果都是一樣，再看警告，如果還是一樣看誰後得分者贏，且為保障進攻所以得分在前如果不進攻會被警告。如果平手時為鼓勵選手攻擊，所以制定分數相同時以後得分者勝。

除張惠慈外，女子自由式65公斤級的白欣平，也拿下1面銅牌，共計獲得1金、1銅，也是近3年在此賽事最佳成績。

張聰榮也在臉書上發文指出，「今天看到惠慈的表現。已經不是一般青年選手的實力。期待她好好加油爭取奧運資格。」