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瓊斯盃／桑茂森信任全本土　白隊測試歸化拉到藍隊沒關係

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▲2019年瓊斯盃，譚傑龍、吳永盛。（圖／記者洪偵源攝）

▲相較於去年最後一場才贏球，中華白今年首戰就開張。（圖／記者洪偵源攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

相較於去年中華白隊直到最後一場勝場才開張，今年則是第一場面對譚傑龍所屬的加拿大隊，UBC英屬哥倫比亞大學就以92比84延長賽獲勝。國家隊「菜鳥教頭」桑茂森，都認為是提前開訓而收到的良好效果，雖然測試歸化球員臨時被拉到藍隊，不過他認為這未必是壞事，因為先前的集訓就只有本土球員，臨時加入歸化球員反而要重新磨合。

「第一次當國家隊教練，很開心第一場就拿下勝利了，這都要感謝球員們，」桑茂森說道，「我們集訓了將近2個月的時間，互相的默契以及戰術的演練都相當成熟。我們常常喊『Together』這口號，象徵我們團結，而大家的努力也都在這場比賽得到回報了。」

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雖然吳永盛在倒數22秒的兩波進攻失守，比賽進入延長賽，所幸林庭謙加時階段出手果決快速搶分，包辦該節14分之中的10分，終場92比84旗開得勝。

籃協今年安排兩位測試歸化球員到藍、白兩隊，但由於藍隊的皮特曼（Dexter Pittman）意外弄傷阿基里斯腱無法出賽，最終決定將2016年曾經來測試過的佛羅維斯（John Florveus）拉到藍隊，白隊則以全本土應戰。

桑茂森表示，先前集訓時就只有本土球員，後來加入了佛羅維斯，又要重新磨合，最後與藍隊得到共識，就是讓佛羅維斯改到藍隊測試，「本土球員已經有一定的默契了，加入老外後戰術的溝通又得重來。我對我們的本土陣容有信心，相信就算全本土出戰未必會比較差。」

▲瓊斯盃，佛羅維斯。（圖／記者魏立信攝）

▲佛羅維斯（John Florveus）2016年就曾在中華白測試。（圖／資料照）

關鍵字： 瓊斯盃中華白桑茂森佛羅維斯
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