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中職／陳禹勳回一軍　扭轉力不足加強下半身訓練

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▲▼Lamigo桃猿投手陳禹勳。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿投手陳禹勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台中報導

Lamigo桃猿12日作出球員異動，投手張明翔、賴智垣下二軍，陳禹勳、葉家淇遞補升一軍，投手教練吳俊良表示，兩人都會以中繼為主。陳禹勳繼6月2日後重返一軍，在二軍這段期間，找出投球問題點，包括扭轉力不夠，也透過加強下半身訓練，盼找回球速。

陳禹勳近幾年是猿隊倚賴的終結者，但5月10日一軍出賽對戰中信兄弟僅投0.1局被敲3支安打，失掉2分，隔日被下放二軍，待滿10天後歸隊，但表現依舊不理想，6月2日再被降下二軍，當時教練團表示，沒有預設歸隊時間。

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二軍投手教練林敬民這段期間協助陳禹勳找出問題點，發現球速、尾勁不如過往，有可能是扭轉力不夠的原因，陳禹勳說：「教練有提到，我的動作也跟之前不太相同，或許是動作、步伐改變影響扭轉力，也可能是自己比較沒力了。」

發現自己沒有以往來得有力，進而影響球速下降，陳禹勳在重訓、增重方面下了功夫，「在一軍都是自己在調整，但在二軍有照著教練開的菜單做，特別是下半身訓練部分，希望可以找回球速。」

陳禹勳進一步透露：「我的體重過往是維持在88公斤，但下二軍時發現瘦到82公斤，這可能是沒力量的原因，所以加強重訓之外，自己也在飲食方面有特別研究，吃得比之前來得多一點。」

陳禹勳今年在一軍出賽18場，戰績1敗3中繼4救援，2次救援失敗，防禦率高達11.40，近2場二軍出賽都沒失分，他說：「目前身體狀況都還不錯，第2次下去時，雖然有挨打的狀況，但好事是沒有太多保送，球速方面就還要再加強。」

葉家淇今天也一同升一軍，吳俊良說：「他們是二軍回報狀況比較好的投手，兩人都會以中繼為主，禹勳也還沒決定是否回到終結者的位置，還要再觀察他的狀況。」

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