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中職／辣年糕趴第四彈拍挺　最強三星壓境

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▲Lamigo桃猿隊主打「辣年糕趴」企劃第四彈，三星獅應援團由團長金相憲（KIM SANG HEOM）領軍壓境。（圖／桃猿提供）

▲Lamigo桃猿隊主打「辣年糕趴」企劃第四彈，三星獅應援團由團長金相憲（KIM SANG HEOM）領軍壓境。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿隊主打韓國風情的「辣年糕趴」即將在7月20日（六）、21日（日）開趴，有史以來最大規模的球場台韓合作再度登場！主題限定的拍挺企劃相繼推出十彈，陪台灣球迷一起Fighting！今宣布企劃第四彈，三星獅應援團由團長金相憲（KIM SANG HEOM）領軍壓境，與樂天巨人應援團長趙智薫、阿誠台韓三方共同為全猿主場加油！

從高中時期開始喜歡跳舞的金相憲當過歌手劉承俊的伴舞，因緣際會擔任三星獅的吉祥物演員， 從2013年開始當三星應援團長迄今7年，經營個人YT頻道，在球場說學逗唱，是KBO非常知名及有特色的應援團長。

三星獅和樂天巨人是韓國職棒成立至今唯二的元老隊伍，應援團長金相憲和趙智薫是韓職最強團長代表，今年全部受邀來到全猿主場為10號隊友獻技傳統對決，2019年辣年糕趴將為金隊長在21日（日）安排完整一局的防守進攻正韓風加油，大秀個人應援技！

三星獅BLUE TINKERS由隊長李受真領軍、權素英、張寭元、安志晟四位將在週日五局中場以舞挑戰LamiGirls，LamiGirls由隊長巫苡萱坐鎮，羚小鹿、孟潔、凱莉絲、慧慧、巧柔、阿布舞以及卉妮上陣迎戰！

金相憲與BLUE TINKERS限時見面會時間預計安排在週六15：00以及週日15：30，史上最強的台韓啦啦隊對決就在2019年辣年糕趴！

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關鍵字： 中華職棒中職Lamigo桃猿
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