運動雲

>

張育成轟400英尺全壘打　連4戰安打手感火燙

ETtoday運動雲

▲印地安人張育成。（圖／達志影像／美聯社）

▲印地安人張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人3A張育成短暫的明星賽休息後，12日（台灣時間）回歸比賽，就轟出越過400英尺大牆的全壘打，本季第4轟出爐。

印地安人3A在主場迎戰海盜3A，張育成擔任先發二壘手排第2棒，首打席選到保送，第二打席在一、二壘有跑者時挨了三振，6局下再度選到保送，不過印地安人攻勢都沒有延續，前6局雙方以0比0僵持不下。

請繼續往下閱讀...

印地安人先發投手7局上崩盤，牛棚也守不住一口氣被得5分，不過7局下追回3分，8局下張育成擔任首名打者，纏鬥到滿球數，張育成將球轟出400英尺全壘打牆，將比數拉近至4比5，印地安人隨後也有攻勢但留下滿壘殘壘，過程中印地安人總教練還被主審判出場，小插曲不斷。

關鍵9局下依然1分差，印地安人先靠安打上壘，張育成再敲左外野紮實的二壘安打製造得點圈機會，下一棒也選到保送形成滿壘，但最終以三振、滾地球作收，沒有辦法逆轉，以4比5敗戰。

張育成此戰3打數2安打都是長打，還有2次保送上壘，有1次三振，比賽過程中從二壘移防游擊都沒有失誤。最近打擊手感發燙，張育成已經連4戰安打，連2戰貢獻打點，打擊率升至0.25。這支全壘打是張育成本季第4轟，繼6月24日，相隔9場再開轟。

關鍵字： 張育成印地安人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

火箭送出保羅與首輪籤換回衛少　與哈登組雙MVP連線

中職／雙響砲追趕張泰山289轟　林智勝：先把距離拉近

世大運／楊俊瀚200M突減速分組最後　魏泰陞差0.01秒都未進決賽

快訊／「愛國者飛彈」張皓評走了！浴室撞頭「家屬慟拔管」…徒弟心痛發文

中職／新洋投赫猛不知台灣溼熱　萊福力大呼：完蛋了

快訊／撞球好手張皓評浴室跌倒　顱內出血過世享年51歲

讀者回應

﻿

最新新聞

1辣年糕趴第四彈　最強三星壓境

2加盟湖人原因　格林：有詹皇+AD

3交易保羅讓火箭更好　熱火改追CP3？

4去年交流太棒　金澤薩維根連兩年派隊

5林子偉賺打點　林家正生涯首長打

熱門新聞

1火箭送出保羅與首輪籤換回衛少

2追趕泰山289轟　林智勝：把距離拉近

3楊俊瀚200M23秒37、魏泰陞未能進決賽

4即／「愛國者飛彈」走了！家屬慟拔管…徒弟心痛發文

5赫猛不知台灣溼熱　萊福力：完蛋了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

川崎宗則亮相！味全公布夢幻教練團　2美職教練也來了

破紀錄！味全龍590＋20萬簽下狀元劉基鴻

【Far Away】蘭嶼：拼一個棒球奇蹟

陳重廷單場5分打點　統一9比1送給兄弟5連敗

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366