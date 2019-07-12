張育成轟400英尺全壘打　連4戰安打手感火燙

▲印地安人張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人3A張育成短暫的明星賽休息後，12日（台灣時間）回歸比賽，就轟出越過400英尺大牆的全壘打，本季第4轟出爐。

印地安人3A在主場迎戰海盜3A，張育成擔任先發二壘手排第2棒，首打席選到保送，第二打席在一、二壘有跑者時挨了三振，6局下再度選到保送，不過印地安人攻勢都沒有延續，前6局雙方以0比0僵持不下。

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印地安人先發投手7局上崩盤，牛棚也守不住一口氣被得5分，不過7局下追回3分，8局下張育成擔任首名打者，纏鬥到滿球數，張育成將球轟出400英尺全壘打牆，將比數拉近至4比5，印地安人隨後也有攻勢但留下滿壘殘壘，過程中印地安人總教練還被主審判出場，小插曲不斷。

關鍵9局下依然1分差，印地安人先靠安打上壘，張育成再敲左外野紮實的二壘安打製造得點圈機會，下一棒也選到保送形成滿壘，但最終以三振、滾地球作收，沒有辦法逆轉，以4比5敗戰。

張育成此戰3打數2安打都是長打，還有2次保送上壘，有1次三振，比賽過程中從二壘移防游擊都沒有失誤。最近打擊手感發燙，張育成已經連4戰安打，連2戰貢獻打點，打擊率升至0.25。這支全壘打是張育成本季第4轟，繼6月24日，相隔9場再開轟。