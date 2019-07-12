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小莫里斯反悔不去馬刺　改與尼克簽1年1500萬美元

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▲塞爾提克莫里斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲小莫里斯反悔不加盟馬刺，改轉戰尼克。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

馬刺今夏原先補進了綠衫軍前鋒小莫里斯(Marcus Morris)，不過現在他卻背叛承諾，不打算加入黑衫軍，改與尼克簽下更大的合約。補強計畫生變後，馬刺則迅速以2年合約簽下金塊前鋒萊爾斯(Trey Lyles)，詳細合約內容則未透露。

先前馬刺為小莫里斯提供2年2000萬美元的合約，雙方也都達成協議，不過後來尼克卻開出了1年1500萬美元的合約給小莫里斯，對此小莫里斯選擇背信與馬刺的協議，選擇改加盟尼克，也多賺進了500萬美元，同時也可以在明年重新投入自由市場尋求大合約。

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尼克會突然殺出搶人，是因為尼克先前要用2年2100萬美元簽約的布拉克(Reggie Bullock)，球團對他的健康狀況存疑，所以暫停簽約，尼克也多出了薪資空間可以搶下小莫里斯。對於自己背叛與馬刺的協議，就是要多賺進500萬美元的小莫里斯，他則解釋，「我非常尊敬馬刺，對他們也沒有任何不敬，但我必須要做出對於自己和家人最有利的決定。」

少了小莫里斯加盟，馬刺只能繼續在自由市場上尋求合適人選補強，根據「沃神」報導，黑衫軍選擇以2年的合約簽下金塊前鋒萊爾斯，雖然他的能力未及小莫里斯，但現年23歲的萊爾斯，未來有著相當高的潛力，上季他在金塊場均可以繳出8.5分、3.8籃板、1.4助攻，同時又是會投三分球的長人球員，是馬刺非常需要的空間型4號，這也補足了小莫里斯的空缺。

▲萊爾斯(Trey Lyles)。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺改簽萊爾斯(Trey Lyles)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA小莫里斯馬刺尼克
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