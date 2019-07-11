馬大偉解盤／太空人@遊騎兵　「拆」莊買遊騎兵

▲遊騎兵先發林恩（Lance Lynn）。（圖／達志影像／美聯社）



文／馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）

台灣運彩美國職棒大聯盟明日單場賽事，由休士頓太空人作客德州遊騎兵，目前國際盤口開出太空人讓分、大小分為11.5，台灣運彩開盤後預計仍與國際盤口一致。

先發投手分析

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遊騎兵先發林恩目前防禦率3.91，雖僅算中等，但他老兄每月的防禦率都在下修，過去10戰有9場交出優質先發，且過去13場比賽全都投超過6局以上，算是遊騎兵陣中最穩定的先發。太空人先發瓦德茲，開季是後援投手，6月轉先發後前兩場很OK，但近兩戰都被打爆，總計4場先發防禦率6.53。

▲太空人先發瓦德茲（Framber Valdez）。（圖／達志影像／美聯社）

莊家思維分析

太空人在美聯西區領先，不過遊騎兵本季算是打出驚奇，以賭盤所開的賠率來說，本季若你每場都下遊騎兵，你可以贏到約16注，賭盤嚴重低估。目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場太空人賠率約1.77，認為太空人勝率約56%，算是頗看好太空人。

今日推薦 : 「拆」莊，買遊騎兵。

今日選擇「挺」莊理由 :

賭盤嚴重低估遊騎兵，尤其在主場，遊騎兵勝率高達63%。本季兩隊打過10場比賽，遊騎兵雖僅贏了4場，但在家的系列賽都是2勝1負，代表打同組龍頭仍有競爭力。加上林恩相當穩定，這場拆莊，推薦大家買遊騎兵不讓分獨贏。

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