印地安人仿效光芒交易鮑爾　洋基、太空人興趣高

▲印地安人先發投手鮑爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

去年球季光芒賣掉陣中多名投手，仍繳出90勝的優異戰績，現在印地安人也有循光芒的經營模式的想法，考慮在交易大限前利用交易王牌鮑爾（Trevor Bauer）換得新血，同時也保有球隊戰力。

「有時候你進行交易看起來像是在拍賣，但球隊可能會變得更好。」印地安人總教練法蘭科納（Terry Francona）表示，「光芒打造一支贏球隊伍，有時候年輕的球隊不代表戰績會更糟，這只是缺乏經驗，但你可能在替未來及現在做好準備。」

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根據大聯盟記者謝爾曼（Joel Sherman）的說法，在所有有意獲得鮑爾的球隊中，太空人最感興趣，特別是柯爾（Gerrit Cole）和邁利（Wade Miley）將於賽季結束後投身自由市場，那麼換來鮑爾將為球隊提供保險。

洋基隊也被認為是搶鮑爾的球隊之一，「爆料天王」羅森索爾（Ken Rosenthal）指出，日前洋基派出營運副總裁奈林（Tim Naehring）到現場觀察，該場比賽鮑爾先發7局被擊出4支安打失1分，丟出9次三振表現優異。

印地安人上半季戰績50勝38敗、勝率5成68，在美聯中區排第2，落後龍頭雙城5.5場勝差，目前暫居美聯外卡第二席位，接下來兩週球隊的戰績將直接影響球團交易態度。羅森索爾指出，除非有球隊願意提供大聯盟明星級的球員，否則鮑爾將是非賣品。