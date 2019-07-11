運動雲

>

大都會戰績國聯倒數第2爛　「雷神」交易詢問度高

ETtoday運動雲

▲▼大都會辛德賈德。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會「雷神」辛德賈德。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

如果大都會準備在731交易大限前開啟交易，陣中強投「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）估計引起多支球隊的興趣。根據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）指出，目前至少已經有3支球隊向大都會詢問交易可能性。 

摩洛西提到，目前「雷神」在交易市場詢問度高，已經吸引了釀酒人的興趣，教士和海盜隊也向大都會高層聯繫詢問交易。此外，教士還鎖定了印地安人庫魯柏（Corey Kluber）和藍鳥史卓曼（Marcus Stroman）。

請繼續往下閱讀...

大都會在換上新任總管瓦格南（Brodie Van Wagenen）後，原先被期望能夠爭奪國聯東區冠軍，結果上半季戰績40勝50敗、勝率4成44排國家聯盟倒數第2，差距分區第一勇士多達13.5場勝差，迫使高層不得不考慮賣掉球員。

假設大都會最後選擇當賣家，記者謝爾曼（Joel Sherman）認為，將在2021年球季結束後投入自由市場的辛德賈德，以及明年投入自由市場的惠勒（Zack Wheeler）都會是交易選項之一。

目前表達對辛德賈德有興趣的球隊當中，以教士隊的機會最大，擁有全大聯盟最佳的農場是談交易最大的優勢，像是左投戈爾（MacKenzie Gore）和右投帕丁諾（Luis Patino）及內野手烏里亞斯（Luis Urias）等百大潛力都是交易籌碼。

關鍵字： 大都會雷神辛德賈德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

灰狼可能考慮網羅林書豪？總裁羅薩斯曾任職火箭開3年約給豪哥

中職／葉總提想法　味全龍保障一軍月薪10萬

中職／味全龍砸重本　10月底首戰12強古巴隊

中職／高雄自爆味全龍主場選定澄清湖　味全會參與投標

溫網／費德勒100勝達標！　力退錦織圭第13次晉級4強

勇士釋出3冠替補功臣李文斯頓　灣區3主將離隊恐重建

讀者回應

﻿

最新新聞

1統一獅拚首支1600勝　再2勝達標

2尼克斯對決包林傑　運彩看好桃猿

3印地安人交易鮑爾　洋基興趣高

4洋基想要史卓曼　向藍鳥談交易

5林鋅杰中繼3局飆3K　挨轟丟3分

熱門新聞

1灰狼可能考慮網羅林書豪？

2葉總提想法　味全保一軍月薪10萬

3味全砸重本　10月底首戰12強古巴

4味全龍選澄清湖主場　高雄市歡迎

5溫網費德勒100勝達標晉級4強

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

陳重廷單場5分打點　統一9比1送給兄弟5連敗 │ 7/9 統一獅vs中信兄弟

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

買嘉儀致勝安MVP　獅4比2勝悍將

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366