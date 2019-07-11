大都會戰績國聯倒數第2爛　「雷神」交易詢問度高

▲大都會「雷神」辛德賈德。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

如果大都會準備在731交易大限前開啟交易，陣中強投「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）估計引起多支球隊的興趣。根據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）指出，目前至少已經有3支球隊向大都會詢問交易可能性。

摩洛西提到，目前「雷神」在交易市場詢問度高，已經吸引了釀酒人的興趣，教士和海盜隊也向大都會高層聯繫詢問交易。此外，教士還鎖定了印地安人庫魯柏（Corey Kluber）和藍鳥史卓曼（Marcus Stroman）。

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大都會在換上新任總管瓦格南（Brodie Van Wagenen）後，原先被期望能夠爭奪國聯東區冠軍，結果上半季戰績40勝50敗、勝率4成44排國家聯盟倒數第2，差距分區第一勇士多達13.5場勝差，迫使高層不得不考慮賣掉球員。

假設大都會最後選擇當賣家，記者謝爾曼（Joel Sherman）認為，將在2021年球季結束後投入自由市場的辛德賈德，以及明年投入自由市場的惠勒（Zack Wheeler）都會是交易選項之一。

目前表達對辛德賈德有興趣的球隊當中，以教士隊的機會最大，擁有全大聯盟最佳的農場是談交易最大的優勢，像是左投戈爾（MacKenzie Gore）和右投帕丁諾（Luis Patino）及內野手烏里亞斯（Luis Urias）等百大潛力都是交易籌碼。