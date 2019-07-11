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溫網／費德勒100勝達標！　力退錦織圭第13次晉級4強

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▲費德勒、錦織圭。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒溫網百勝達標。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

網壇GOAT費德勒(Roger Federer)在溫網8強，以4比6、6比1、6比4、6比4耗時2小時36分鐘，擊敗日本「網球王子」錦織圭，不僅拿下生涯在溫網的第100勝，更是他第13次在此闖進4強。

首盤首局錦織圭就先破發， 一路化解4個破發點。賽末發球局，錦織圭兩次上網進攻得手6比4拿下首盤。次盤完全照個費德勒的節奏走，花不到半小時就以6比1拿下。第3盤雙方僵持較久，終於在第7局歷經4次deuce，在第4個破發點才拿下來4比3領先，隨後6比4拿下這盤。

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第4盤4比4費德勒獲得破發點，結果對抽過程中錦織圭被逼出失誤遭到破發，費德勒5比4邁向賽末發球局。最後費德勒以完美的Love Game，用一記ACE拿下最後一分，4比6、6比1、6比4、6比4獲得勝利。這一勝讓兩人的對戰紀錄來到費德勒8勝3，報了去年年終賽輸球的仇，也是他生涯第45次進軍大滿貫4強。

費德勒在溫網100勝為史上最多，澳網的97勝也是他排第1。法網最多勝男人不意外，是「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)的93勝，美網則是98勝的地主傳奇名將康納斯(Jimmy Connors)。因此，費德勒是史上第1位在單一大滿貫達到百勝的男子選手，更為他「史上最偉大」球星的地位添上一筆。除了百勝的溫網之外，費德勒澳網97勝，法網70勝，美網85勝。

而錦織圭今年連續3個大滿貫都打到8強，連兩年溫網8強，也已經是非常穩定而且不簡單的表現。

▲費德勒、錦織圭。（圖／達志影像／美聯社）

▲錦織圭。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 溫網費德勒
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