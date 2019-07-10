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沙巴西亞明星賽回克城開球　退休希望擔任洋基制服組

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▲沙巴西亞（C.C. Sabathia）受邀明星賽開球。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙巴西亞（CC Sabathia）回克里夫蘭，擔任明星賽開球嘉賓。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

早已宣布今年將是生涯最後一個賽季的洋基38歲賽揚左投沙巴西亞（CC Sabathia），10日明星賽受邀回到生涯發跡地克里夫蘭擔任開球嘉賓，他也在今天透露，退休後的打算，希望能夠進入洋基制服組擔任行政。

「他告訴我，已經有跟總管凱許曼（Brian Cashman）談過此事了，」《NJ.com》記者庫提（Brendan Kuty）報導中寫道，「他想要一直跟球隊在一起，待在這座球場。」

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將在下週滿39歲的沙巴西亞，今年2月宣布本季將是生涯最後一個賽季，準備好告別長達19年的職業生涯，雖然認為自己實力依舊，但礙於年紀以及長期的膝傷困擾，不得結束球員身份，而洋基也以1年800萬美元帶回這位賽揚左投，讓他如願在紐約拚戰第11個賽季。

沙巴西亞在2001年於印地安人站上大聯盟，新人賽季便繳出17勝5敗的強勢成績，效力7年逾2007年以3.21防禦率19勝7敗的成績奪得美聯賽揚獎，隔年季中，印地安人把合約即將到期的他交易至釀酒人，球季結束後以7年1.61億美元加盟洋基。

沙巴西亞效力洋基的第一年，便繳出每連勝投王的成績，以美聯冠軍戰MVP的身份幫助球隊奪得世界大賽冠軍一圓冠軍夢，今年4月成就歷史第17位3000K成員，名單之中，只有強森（Randy Johnson）、卡爾頓（Steve Carlton）與沙巴西亞為左投。

關鍵字： 明星賽沙巴西亞洋基印地安人
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