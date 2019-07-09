運動雲

>

狀元郎風采！　作壁上觀還是有一堆球迷到場要簽名

ETtoday運動雲

▲▼威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉森夏季聯賽提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

NBA新科選秀狀元威廉森（Zion Williamson），6日在夏季聯賽的初登板就因為左膝不適提前宣布夏聯「關機」。9日鵜鶘交手公牛的比賽，儘管他只能作壁上觀，但場邊還是來了一堆想親眼目睹狀元郎的球迷，光是在賽前為這些球迷簽名，威廉森就花了超過10分鐘。

威廉森夏季聯賽僅短短出賽9分鐘，就宣布提前關機。根據《ESPN》報導，9日賽前威廉森受訪提到，「球隊做出這個選擇（關機），絕大部分是出自於預防。我一直都是個保有競爭意識的球員，不管傷勢程度如何，我都是百分百想要上場打球的。」

請繼續往下閱讀...

夏季聯賽是為了新秀或是NBA邊緣人適應NBA強度的賽事，新科狀元在接下來少了這個機會，他表示，「現階段的目標是調整好投籃手感，以及為生涯首個賽季做好準備。」

NBA上個賽季中，全聯盟最重的球員是「巨神兵」馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic），他有著7呎3寸（221公分）的身高，重達290磅（131公斤）。威廉森進入聯盟後，將以285磅（129公斤）成為NBA第二重的男人，不過他只有6呎7寸（201公分）。

威廉森被問到是否會在開季前控制體重，降低膝蓋的負擔時，他沒特別強調只說，「我會根據訓練師的計畫進行調整。」

▲▼威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘狀元郎威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

威廉森生涯首秀在內華達州立大學體育館上演，這個可以容納近2萬人的場館，也因為狀元郎的出現門票銷售一空，儘管現在他能看到他上場打球，但還是有不少人來一睹狀元郎的風采，賽前一堆球迷擠在走道邊向他要簽名，他光是在籃球以及海報上簽名就花了超過10分鐘。

關鍵字： NBA鵜鶘威廉森Zion Williamson
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

熱門新聞

衛少早私下抱怨雷霆很爛？　KD好友：沒人想和他一起打球

中職／味全龍神速搞定合約　狀元劉基鴻身價直逼阿甘

中職／明星賽12強中華隊　桃猿10人入選先發打線占7人

中職／5位前職棒球員帶頭衝　味全龍9月找二軍比賽

溫網／費德勒輕鬆進8強　溫網百勝就差一步

34歲詹皇下季扛湖人先發控衛　搭檔聖堂射手當「場上總管」

讀者回應

﻿

最新新聞

1菜鳥初體驗　李婕瑜品勢雙銀

2詹皇難忘9年前的決定被狂批自私

3余嘉軒、彭名揚400欄晉級準決賽

4老教練蘇明池傳承足球功夫秘笈

5火腿續戰羅德　王柏融先發5棒

熱門新聞

1KD好友：沒人想和衛少一起打球

2味全神速定　劉基鴻身價直逼阿甘

3明星賽中華隊　10猿將最多打線占7人

45位前職棒帶頭衝　味全龍9月比賽

5溫網／費德勒輕鬆進8強

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366