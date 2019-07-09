狀元郎風采！　作壁上觀還是有一堆球迷到場要簽名

▲威廉森夏季聯賽提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

NBA新科選秀狀元威廉森（Zion Williamson），6日在夏季聯賽的初登板就因為左膝不適提前宣布夏聯「關機」。9日鵜鶘交手公牛的比賽，儘管他只能作壁上觀，但場邊還是來了一堆想親眼目睹狀元郎的球迷，光是在賽前為這些球迷簽名，威廉森就花了超過10分鐘。

威廉森夏季聯賽僅短短出賽9分鐘，就宣布提前關機。根據《ESPN》報導，9日賽前威廉森受訪提到，「球隊做出這個選擇（關機），絕大部分是出自於預防。我一直都是個保有競爭意識的球員，不管傷勢程度如何，我都是百分百想要上場打球的。」

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夏季聯賽是為了新秀或是NBA邊緣人適應NBA強度的賽事，新科狀元在接下來少了這個機會，他表示，「現階段的目標是調整好投籃手感，以及為生涯首個賽季做好準備。」

NBA上個賽季中，全聯盟最重的球員是「巨神兵」馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic），他有著7呎3寸（221公分）的身高，重達290磅（131公斤）。威廉森進入聯盟後，將以285磅（129公斤）成為NBA第二重的男人，不過他只有6呎7寸（201公分）。

威廉森被問到是否會在開季前控制體重，降低膝蓋的負擔時，他沒特別強調只說，「我會根據訓練師的計畫進行調整。」

▲鵜鶘狀元郎威廉森。（圖／達志影像／美聯社）



威廉森生涯首秀在內華達州立大學體育館上演，這個可以容納近2萬人的場館，也因為狀元郎的出現門票銷售一空，儘管現在他能看到他上場打球，但還是有不少人來一睹狀元郎的風采，賽前一堆球迷擠在走道邊向他要簽名，他光是在籃球以及海報上簽名就花了超過10分鐘。