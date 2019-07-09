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「戴資穎障礙」來到135周印尼站保球后　周天成重返世界第三

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▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎。（圖／CFP）

▲戴資穎。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

根據最新一周的世界羽聯（BWF）世界排名，戴資穎以9萬0645積分，穩坐世界球后135周、63周蟬連，持續樹立「戴資穎障礙」，16日將要出賽超級1000賽印尼公開賽，迎接球后保衛戰；男單一哥周天成則是正式超車丹麥安賽龍，重返世界第三。

戴資穎的東京奧運積分賽第二站從16日的印尼公開賽開始，去年冠軍的他有保分壓力，至少要打進8強，加上因為今年印尼站賽事延後舉辦，被扣5580積分；而大陸陳雨菲是上屆印尼站的亞軍，本周被扣掉1萬0200積分，掉至世界第三，唯一要取得球后的方式就是自己拿下冠軍、還得戴資穎在8強前出局。

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戴資穎在結束印尼站後，並接著參加23日開打的超級750賽日本公開賽，以及30日開打的超級500賽泰國公開賽，爭取東京奧運積分。

▼周天成重回第三 。（圖／CFP）

▲ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成 。（圖／CFP）

日本奧原希望則是上升至世界第二位，女單4至10依序為日本山口茜、印度辛度（Pusarla V. Sindhu）、大陸何冰嬌、泰國伊瑟儂（Ratchanok Intanon）印度塞娜（Saina Nehwal）、西班牙瑪琳（Carolina Marin）、及美國華裔張蓓雯。

男單部分，日本桃田賢斗球王寶座相當穩固，以唯一破10萬分的10萬8318分，和第2的大陸石宇奇有2萬分差距，台灣一哥周天成上升一位重返生涯最佳的第3、大陸諶龍第4、安賽龍降至第5，6至10名依序為南韓一哥孫完虎、印尼喬納坦（Jonatan CHRISTIE）、印尼金廷（Anthony Sinisuka GINTING）、印度一哥斯里坎特（KIDAMBI Srikanth），以及日本西本拳太。

男雙台將部份，廖敏竣／蘇敬恒下降2位來到第12、「麟洋配」李洋／王齊麟上升一名次來到16、盧敬堯／楊博涵上升2位來到第20。

▼ 麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 婕斯盃，王齊麟李洋、麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 戴資穎
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