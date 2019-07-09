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明星賽先發韓國第1人　柳賢振：當初來美國想像不到

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▲▼柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）

▲柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇左投柳賢振本季繳出鬼神般的成績，讓他成為亞洲第2位在大聯盟星賽先發的投手，同時是韓國第1人，他直呼是「家族的榮光」。

道奇隊羅伯茲（Dave Roberts）擔任國聯隊總教練，點名柳賢振擔任國聯先發投手，柳賢振9日（台灣時間）參加明星賽前記者會。柳賢振表示，「能在明星賽先發，是當初來美國打球時無法想像的事情，因為能在美國打球而參加明星賽，對我來說是莫大的光榮。」在大聯盟與最強的球員競爭是很好的機會，「明星賽投球更是沒想到，感覺很不真實。」

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現年32歲的柳賢振，本季繳出全聯盟最佳的1.73防禦率，拿下10勝2敗的佳績，繼2001年朴贊浩、2002年金炳賢、2018年秋信守之後，歷史第4位全明星南韓籍球員，同時也是歷史第2位亞洲籍明星賽先發投手，前一人同樣來自道奇，為1995年日籍投手野茂英雄，柳賢振是韓籍第1位擔任先發投手。

作為韓國第1人，柳賢振認為，「在明星賽先發出賽是家門的榮光，對韓國來說也是很特別的一件事，真的是很棒的日子。」明星賽聚集所有國聯好手，柳賢振說，「想跟所有球員寒暄一番。」明星賽聚集全國聯強打者，他說，到這裡的不可能是不好的打者，並特別點名第1棒耶利奇（Christian Yelich）和亞瑞納多(Nolan Arenado)。

關鍵字： 柳賢振國聯明星賽先發
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