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沙巴西亞任明星賽開球嘉賓　自謙「我不是個咖吧」！

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▲2018美聯分區戰,基襪大戰G4,洋基先發沙巴西亞（CC Sabathia）。（圖／路透）

▲沙巴西亞將在明星賽登場。（圖／路透）

記者林緯平／綜合報導

宣布本季結束退休的洋基左投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia），雖沒有入選在印地安人主場舉辦的明星賽，但他仍受邀到現場接受大聯盟官方的表揚，並擔任明星賽開球嘉賓。對此，沙巴西亞謙虛地說「我從沒把自己當作是這種大咖能在明星賽開球，但對於有這樣的機會我跟家人都感到很興奮，這是一份榮耀」。

沙巴西亞在本季成為聯盟史上第14位至少250勝及3000次三振的巨投，這樣的數據幾乎已經預約成為「名人堂成員」，但沙巴西亞談到被邀請出席明星賽仍相當謙虛，並開玩笑地說「能當個假明星選手到處晃晃也不賴」。

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另外，談到本季前洋基請他宣布退休聲明，沙巴西亞困惑地說「為什麼要？我又不像是基特（Derek Jeter）那種大咖，根本不會有人在乎」，沙巴西亞表示他從不認為自己是個咖，但看到大家紛紛對他獻上退休敬意，他仍相當感動。

沙巴西亞是1998年選秀會被印地安人挑中，於2001年正式登上大聯盟，在印地安人效力8年時間，一共貢獻106勝。2007年他以19勝7敗、防禦率3.21的優異成績，摘下生涯首座美聯賽揚獎。

如今，沙巴西亞將在明天回到熟悉的球場擔任明星賽開球嘉賓，他表示「這就像是完成一個圓，如今又回到我大聯盟初登板的起點，回想起我17歲時在這參加記者會，20歲在這升上大聯盟投球，就連我的小孩也都在這出生，因此克里夫蘭對我和我的家人是一個相當重要的地方」。

關鍵字： MLB明星賽洋基沙巴西亞
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