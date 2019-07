小V葛3輪猛敲91發破5紀錄還不夠　阿隆索抱走全壘打大賽冠軍

▲2019年全壘打大賽冠軍,阿隆索(Pete Alonso)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

今年全壘打大賽,前兩輪猛敲破紀錄69轟的小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.),冠軍賽對決大都會強打阿隆索(Pete Alonso)上演「菜鳥大戰」,不論誰奪冠都將成為歷史第3位菜鳥全壘打大賽冠軍。小葛雷諾最終冠軍賽敲出破紀錄的22轟,但阿隆索在正規時間還沒停錶就敲出23轟,拿下2019年全壘打大賽冠軍。

PETE ALONSO HAS DONE IT!



He hit 57 home runs to win the 2019 #HRDerby pic.twitter.com/kXjWKNmZsO