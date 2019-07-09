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小V葛3輪猛敲91發破5紀錄還不夠　阿隆索抱走全壘打大賽冠軍

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▲2019年全壘打大賽冠軍，阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019年全壘打大賽冠軍，阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

今年全壘打大賽，前兩輪猛敲破紀錄69轟的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），冠軍賽對決大都會強打阿隆索（Pete Alonso）上演「菜鳥大戰」，不論誰奪冠都將成為歷史第3位菜鳥全壘打大賽冠軍。小葛雷諾最終冠軍賽敲出破紀錄的22轟，但阿隆索在正規時間還沒停錶就敲出23轟，拿下2019年全壘打大賽冠軍。

現年20歲又115天的大聯盟頭號新秀小葛雷諾，是歷史最年輕的全壘打大賽挑戰者，但他毫無畏懼首輪就猛敲29轟輕鬆晉級，次輪對決佩德森（Joc Pederson）上演「史詩級對決」，正規時間兩人各敲29轟，第1次延長仍以37轟不分軒輊，直到2次延長小葛雷諾才以40轟，苦戰30分鐘驚險擊退佩德森的39轟。

相較於小葛雷諾與佩德森的煙火秀對決，阿隆索與阿庫納（Ronald Acuna Jr.）就稍嫌安靜，後攻的阿隆索最後1秒鐘擊出第20發全壘打，1轟之差取得冠軍賽門票。

小葛雷諾到了冠軍賽雖然體力下滑，但仍繳出22轟的成績，打破史丹頓（Giancarlo Stanton）的20轟冠軍賽紀錄，小葛雷諾首輪29轟、次輪40轟、冠軍戰22轟、前兩輪加總69轟、3輪相加91轟，一次刷新5項全壘打大賽紀錄。

不過阿隆索不僅在前兩輪體力消耗較少，還擁有後攻的優勢，在正規時間4分鐘還沒結束，就擊出23發全壘打擊退小葛雷諾拿下全壘打大賽冠軍，小葛雷諾無緣幫藍鳥奪得隊史首座全壘打大賽冠軍。阿隆索3輪都是採取後攻，總計57發，成為歷史第2位總數不在前2的全壘打大賽冠軍，成為1986年加州天使喬伊納（Wally Joyner）、2017年紐約洋基「法官」喬志（Aaron Judge），歷史第3位菜鳥全壘打大賽冠軍。

不論是小葛雷諾還是阿隆索，現行的新人合約年薪僅55萬美元，全壘打大賽冠軍100萬美元、亞軍55萬美元獎金對他們來說都是一大補貼。而阿隆索也承諾，將各捐5%的獎金給2個軍人基金會，感謝他們在最前線保衛美國。

▲2019年全壘打大賽，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、佩德森（Joc Pederson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與佩德森（Joc Pederson）次輪上演史詩級對決。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 小葛雷諾小V葛全壘打大賽阿隆索
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